حتى الحيوانات تستغيث.. أسود السودان في خطر+فيديو

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وشهدت شبكات التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا مع أسود السودان حيث كتب "جميلة" حول هذا الموضوع مغردة: "حتى الحيوانات في بلدي تستغيث ، أسود السودان تستغيث من الجوع والعطش بسبب الحرب اللهم لطفك".

وجاء في حساب الراكوبة: "أسود السودان تستغيث من الجوع".

وغردت غينا حول هذا الموضوع كاتبة: "أطلقت حديقة السودان للحياة البرية، نداء مساعدة للحيوانات الموجودة في الحديقة من بينها 25 أسدا جائعا، مع انقطاع الكهرباء ونقص الطعام. 25 اسود، 6 ضباع، 3 انواع قرود، نوعين سلاحف، طيور، 6 غزال، 5 قطط برية، 2 جمال، 2 كلاب، 5 سناجب... بدأوا مأساة الموت جوعا".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..