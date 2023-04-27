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حتى الحيوانات تستغيث.. أسود السودان في خطر+فيديو

الخميس ٢٧ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٥:٢١ بتوقيت غرينتش

أطلقت حديقة السودان للحياة البرية، نداء مساعدة للحيوانات الموجودة في الحديقة، من بينها 25 أسدا جائعا، مع انقطاع الكهرباء ونقص الطعام، في وقت تتواصل فيه المعارك بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في انحاء العاصمة الخرطوم.

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وشهدت شبكات التواصل الاجتماعي تفاعلا واسعا مع أسود السودان حيث كتب "جميلة" حول هذا الموضوع مغردة: "حتى الحيوانات في بلدي تستغيث ، أسود السودان تستغيث من الجوع والعطش بسبب الحرب اللهم لطفك".

وجاء في حساب الراكوبة: "أسود السودان تستغيث من الجوع".

وغردت غينا حول هذا الموضوع كاتبة: "أطلقت حديقة السودان للحياة البرية، نداء مساعدة للحيوانات الموجودة في الحديقة من بينها 25 أسدا جائعا، مع انقطاع الكهرباء ونقص الطعام. 25 اسود، 6 ضباع، 3 انواع قرود، نوعين سلاحف، طيور، 6 غزال، 5 قطط برية، 2 جمال، 2 كلاب، 5 سناجب... بدأوا مأساة الموت جوعا".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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