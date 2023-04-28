أمريكا تفرض اجراءات حظر على استخبارات حرس الثورة الاسلامية في ايران وجهاز الأمن الروسي

العالم - ايران

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان الخميس أنها وضعت منظمة استخبارات حرس الثورة الإسلامية في ايران وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) على قائمة العقوبات.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في هذا البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لهذه المؤسسة الأمريكية ، إن أربعة من كبار المسؤولين في منظمة استخبارات حرس الثورة الاسلامية قد عوقبوا أيضًا.

واضافت أن منظمة استخبارات حرس الثورة قد أدرجت في قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات من قبل وزارة الخارجية الأمريكية.

وفي بيان الخميس ، اتهمت الخزانة الاميركية هذه المنظمة الإيرانية بـ "لعب دور في أخذ الرهائن والاحتجاز غير المشروع لمواطنين أمريكيين في إيران" حسب زعمها.

وينص هذا البيان أيضًا على أن منظمة الأمن الفيدرالية الروسية قد عوقبت أيضًا بموجب الأمر التنفيذي نفسه.

واشارت وكالة "ارنا" انه لطالما رفضت الجمهورية الإسلامية اعتقال رعايا دول أخرى لأسباب سياسية. وقد اتُهم بعض الرعايا الذين تزعم أمريكا أنهم احتُجزوا ظلما، بالتجسس.