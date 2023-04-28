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الخارجية السعودية تكشف عدد الأفراد الذين تم إجلاؤهم من السودان

الخارجية السعودية تكشف عدد الأفراد الذين تم إجلاؤهم من السودان
الجمعة ٢٨ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٨:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الجمعة، ارتفاع أعداد من تم إجلاؤهم من ⁧السودان⁩ إلى 2991 شخصا منهم 119 مواطنا و2872 ينتمون لـ 80 جنسية.

العالم - السعودية

وقالت الخارجية في بيان: "استمرارا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة في عمليات الإجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل إلى مدينة جدة صباح اليوم الجمعة 195 شخصا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من الجنسيات التالية: باكستان، وفلسطين، وتايلند، وموريتانيا، وسيريلانكا، والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، والهند، والمملكة المتحدة، والنمسا، واندونيسيا، وكندا، والعراق، ومصر، وأستراليا، وسوريا".

وأفادت بأنه "تم نقلهم من خلال سفينة جلالة الملك "مكة"، تمهيدا لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2991 شخصا، 119 مواطنا سعوديا، و2872 شخصا ينتمون لـ 80 جنسية".

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