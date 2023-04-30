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شاهد.. النيران تلتهم البنك المركزي السوداني

الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

انتشرت مقاطع مصورة تظهر نشوب النيران في البنك المركزي السوداني، وذلك خلال النزاع المسلح القائم في البلاد.

العالم - السودان

وذكرت التقارير السودانية الإخبارية، أن حريقًا نشب بفرع بنك السودان المركزي في العاصمة الخرطوم.

ولم ترد على الفور أي تفاصيل عن حجم الأضرار التي لحقت بالبنك.

ولدى بنك السودان المركزي 17 فرعا مقسمة في ولايات السودان المختلفة.

وشهدت الأيام الماضيه عمليات سرقه ونهب وتكسير لعدد من البنوك السودانيه، منها حريق جزئي لحق بمقر إدارة بنك الجزيره السوداني الأردني، بالإضافة لسرقة عدد من فروع بنك الخرطوم في عدة مناطق آخرها بنك الخرطوم فرع سوبا.

كما وردت أنباء عن تصاعد دخان وأعمال شغب في داخل مباني السجن المركزي بمدينة الدامر و مطالبة النزلاء بإطلاقهم.

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