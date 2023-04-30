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المقداد يشارك باجتماع لوزراء خارجية سورية والسعودية والأردن ومصر والعراق

المقداد يشارك باجتماع لوزراء خارجية سورية والسعودية والأردن ومصر والعراق
الأحد ٣٠ أبريل ٢٠٢٣ - ١٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

يشارك وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في اجتماع وزراء خارجية سورية والسعودية والأردن ومصر والعراق، المقرر عقده في عمان غداً.

العالم- سورية

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في تغريدة اليوم على حسابها في تويتر: سيشارك وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد في اجتماع وزراء خارجية سورية والسعودية والأردن ومصر والعراق الذي يعقد يوم غد الإثنين في العاصمة الأردنية عمان، لمتابعة بحث عدد من القضايا التي تم طرحها خلال الاجتماعات والاتصالات التي جرت مؤخراً.

وأوضحت الوزارة أن الوفد المرافق للوزير المقداد يضم كلاً من معاون وزير الخارجية والمغتربين أيمن سوسان، وجمال نجيب مدير مكتب الوزير، والمستشار اهاب حامد من مكتب الوزير.

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