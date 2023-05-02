زيارة "رئيسي" لدمشق حدث تاريخي لهذه الأسباب..

العالم - خاص بالعالم

واعتبر "عبد الله منيني " في حديث خاص لموقع قناة العالم الإخبارية، إن زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا بأنها حدث تاريخي لأنها أول زيارة لرئيس إيراني بعد أن خاضت سوريا حربا ضروسا ضد الإرهاب بدعم أهم حليف لها وهو الحليف الإيراني.

وقال أمين سر الأحزاب العربية، إن الزيارة تأتي في ظل تحولات تعيشها المنطقة كان لسوريا وإيران دورا محوريا فيها وكذلك في ظل حراك عربي لعودة سوريا إلى محيطها العربي.

ولفت عبد الله منيني، إلى أن متانة ورصانة العلاقات السورية الإيرانية سوريا ردت الفرضية السائدة في السياسية بان ليس هناك صديقا دائما، حيث أثبتت إيران وسوريا أن هناك صداقات دائمة ويمكن أن تبنى وتحقق مستقبلا مضيئا لاشعوب التي تؤمن بسيادة بلدها.

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