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اشتباكات مسلحة عنيفة في البلدة القديمة بنابلس

الخميس ٠٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠٣ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر فلسطينية باقتحام قوات الاحتلال البلدة القديمة لنابلس وسماع دوي إطلاق نار وانفجارات في المكان.

العالم- فلسطين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس البلدة القديمة من مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات خاصة "إسرائيلية" اقتحمت حارة الياسمينة بالبلدة القديمة وحاصرت منزلاً، وأن تعزيزات لقوات الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور.

وأفادت مصادر صحفية باندلاع مواجهات في عدة مناطق بمحيط البلدة القديمة، فيما سمعت مآذن المساجد في نابلس تدعو لمساندة المقاومين وفك الحصار عنهم.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة مواطنين اثنين بنيران قوات الاحتلال خلال توغلها في وسط البلدة القديمة بنابلس.

في هذا الفيديو هناك مشاهد من إقتحام قوات الاحتلال الاسرائيلي للبلدة القديمة في نابلس...

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في الفيديو التالي قوات الاحتلال تدفع بتعزيزات عسكرية إلى البلدة القديمة بنابلس...

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في الفيديو التالي تشاهدون جانبا من محاصرة الاحتلال لأحد المنازل في البلدة القديمة..

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