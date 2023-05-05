لجنة الأسرى الإداريين بسجون الإحتلال يستعدون لإضراب مفتوح عن الطعام

العالم _ فلسطين

وقالت لجنة الأسرى الإداريين في بيان إن "الإعلان عن الإضراب جاء بعد اليقين بأن الاحتلال لا يمكن أن يقدم نتائج إيجابية على صعيد ملف الاعتقال الإداري، إلا بضغط حقيقي يجبره ويدفعه للتعاطي مع مطالبنا"، مؤكدة أن "سلاح الإضراب عن الطعام الجماعي، وبدعم خارجي، واحتضان فصائلي، هو سلاح فعال ومنجز".

وحددت اللجنة مطالبها من الإضراب، بتحديد سقف الاعتقال الإداري، وأن "تتوقف هذه المجزرة اللئيمة التي طحنت أعمارنا، ودمرت أحلامنا، وسرقت زهرات شبابنا".

ودعت كل قادر من الأسرى الإداريين أن يبادر بتسجيل اسمه كمشارك مع مسؤول قسمه، "واكتبوا وصاياكم من الآن، راجين أن تصلنا الأسماء خلال 48 ساعة".

وأشارت إلى أن "خطوة الإضراب تأتي أيضا، وفاءً لكل الجهود السابقة التي ناضلت وكافحت من أجل مناهضة الاعتقال الإداري سواء بالإضرابات أو مقاطعة المحاكم، ومراكمة لكل النتائج والحراك المستمر منذ عامين".

هذا وتوفي الثلاثاء الماضي، الأسير القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" خضر عدنان، بعد أن خاض إضرابا عن الطعام استمر 86 يوما متواصلا، رفضا لاعتقاله.