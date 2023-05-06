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قمة مصغرة بين الصين وباكستان وأفغانستان تستضيفها إسلام آباد

قمة مصغرة بين الصين وباكستان وأفغانستان تستضيفها إسلام آباد
السبت ٠٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٣٩ بتوقيت غرينتش

قبيل قمة مصغرة تستضيفها إسلام آباد تشمل وزيري خارجية الصين وأفغانستان، تعهّد الرئيس الباكستاني، عارف علوي، لوزير خارجية الصين، تشين غانغ، بضمان إسلام آباد، سلامة جميع المواطنين الصينيين العاملين في باكستان، والقائمين على المشاريع الكبرى في البلاد.

العالم - باكستان

كذلك تعهد علوي بتعزيز تأمين العمال الصينيين، خلال اجتماع، أمس الجمعة، مع وزير الخارجية الصيني.

ويأتي هذا اللقاء، قبيل قمة مصغرة، اليوم السبت، في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، يستضيف خلالها وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، نظيريه الصيني تشين غانغ، والأفغاني أمير خان متقي، الذي وصل إلى إسلام أباد أمس أيضاً لحضور القمة.

وكانت وكالة "بلومبرغ" الأميركية قد ذكرت قبل يومين، أنّ كبير دبلوماسيي حركة "طالبان" سيتوجّه إلى باكستان هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع نظيره الصيني، يمكن أن تشمل تمديد مبادرة الحزام والطريق إلى أفغانستان.

ونقلت الوكالة عن حافظ ضياء أحمد، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية، قوله إنّ وزير الخارجية أمير خان متقي سيناقش "الاستقرار الإقليمي والتواصل" في الاجتماع.

وتطالب الصين باكستان بمزيد من التأمين لمواطنيها المقيمين والعاملين هناك منذ عام 2021، حيث قتل مهاجم انتحاري تسعة صينيين وأربعة باكستانيين في هجوم شمال غرب البلاد.

يُشار إلى أنه في شباط/فبراير الماضي، تمّ إعادة تفعيل معبر طورخم الحدودي بين باكستان وأفغانستان، الواقع على بعد 170 كيلومتراً من كابول وإسلام أباد، بعد إغلاقه من قبل سلطات حركة "طالبان"، وذلك بعد شكاوى تفيد بأنّ "باكستان لا تفي بوعودها".

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