السبت ٠٦ مايو ٢٠٢٣
٠٦:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق.. مقتل 3 من عناصر "داعش" فی عملية نوعية للحشد الشعبي قرب نينوى

العراق.. مقتل 3 من عناصر
السبت ٠٦ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

نفذت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي عملية نوعية لمحاصرة أحد أنفاق داعش جنوب غرب الحضر.

العالم- العراق

وذكر بيان لاعلام الحشد ان "قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي خضير المطروحي أشرف على رأس قوة كبيرة متمثلة بألوية (21 ، 44 ، 60) وأقسام مديريات الحشد وقيادة العمليات الساندة بالاشتراك مع قوة من اللواء 57 للحشد ومديرية مقاتلة الدروع وقطعات الجيش وصقور الجو ، على محاصرة عدد من عناصر فلول داعش الإرهابي داخل نفق قرب مطار "جنيف" بعمق الصحراء الكبرى الممتدة بين محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار، بناءً على معلومات استخبارية موثوقة عن وجود النفق و العناصر الإرهابية".

وأضاف ان "القوات حاصرت عناصر داعش داخل النفق في منطقة ابو حصى والذي يبلغ طوله قرابة كيلو متر جنوب غرب الحضر".

وتمكنت قوات الحشد الشعبي "بوقت سابق من قتل ثلاثة عناصر من داعش قرب المطار غرب محافظة نينوى".

روابط ذات صلة

 مسؤول اممي يكشف عن استخدام "داعش" لأسلحة كيمياوية في العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

للأسبوع الـ 18 على التوالي.. الاراضي المحتلة.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد "نتنياهو"

بعد اعترافه بجرائمه الارهابية.. القصاص من 'اسيود' بحكم الافساد في الارض

تحطم طائرة مقاتلة أمريكية "إف-16" في كوريا الجنوبية

أمام منزل الشهيد خضر عدنان.. وقفة للمطالبة باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال

فاغنر الروسیة تعتزم تسليم مواقعها في باخموت لقوات الزعيمِ الشيشاني

العراق.. مقتل 3 من عناصر "داعش" فی عملية نوعية للحشد الشعبي قرب نينوى