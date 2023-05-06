العراق.. مقتل 3 من عناصر "داعش" فی عملية نوعية للحشد الشعبي قرب نينوى

العالم- العراق

وذكر بيان لاعلام الحشد ان "قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي خضير المطروحي أشرف على رأس قوة كبيرة متمثلة بألوية (21 ، 44 ، 60) وأقسام مديريات الحشد وقيادة العمليات الساندة بالاشتراك مع قوة من اللواء 57 للحشد ومديرية مقاتلة الدروع وقطعات الجيش وصقور الجو ، على محاصرة عدد من عناصر فلول داعش الإرهابي داخل نفق قرب مطار "جنيف" بعمق الصحراء الكبرى الممتدة بين محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار، بناءً على معلومات استخبارية موثوقة عن وجود النفق و العناصر الإرهابية".

وأضاف ان "القوات حاصرت عناصر داعش داخل النفق في منطقة ابو حصى والذي يبلغ طوله قرابة كيلو متر جنوب غرب الحضر".

وتمكنت قوات الحشد الشعبي "بوقت سابق من قتل ثلاثة عناصر من داعش قرب المطار غرب محافظة نينوى".