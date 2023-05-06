الاراضي المحتلة.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد "نتنياهو"

العالم- الاحتلال



وتجمع آلاف المحتجين في ميدان هابيما في تل ابيب استعدادا للتظاهر باتجاه شارع كابلان، ورددوا شعارات مناهضة لنتنياهو، بينما خرج المئات في منطقة رحوفوت جنوب تل ابيب، وأغلقوا تقاطعا رئيسيا.

وكان نتنياهو قد أعلن أواخرَ اذار/ مارس تعليق المسار التشريعي لإعطاء فرصة للحوار بعد اتساع الحركة الاحتجاجية مع بداية إضراب عام.

ومنذ أسابيع، تشهد الاراضي المحتلة، احتجاجات حاشدة اعتراضا على محاولة حكومة "نتنياهو" إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية، وتعطي الحكومة أغلبية تلقائية في لجنة اختيار القضاة، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من "الإسرائيليين" “استهدافا للديمقراطية وتقويضا لمنظومة القضاء”.