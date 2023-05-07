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مصر.. استياء شعبي من ارتفاع نسبة التضخم

الأحد ٠٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

ابدی نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، استيائهم من ارتفاع التضخم في البلاد.

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وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفاع التضخم في المدن إلى اكثر من 32 بالمئة على أساس سنوي، وهو ما يقل قليلا عن أعلى معدل قياسي مسجل حتى الآن.

ويأتي ارتفاع معدل التضخم في مصر، في أعقاب سلسلة من إجراءات خفض قيمة الجنيه بدأت في مارس 2022، إلى جانب النقص القائم منذ فترة طويلة في العملة الأجنبية والتأخيرات المستمرة في دخول الواردات إلى البلاد.

وعلق ابن الاقصى علی الموضوع کاتباً:"يا خيبتها، كل الغلاء دا من أبو خلفية عسكرية إللى قضى على السيولة النقدية ودمر الجنيه وغرق البلد فى الديون لكل من هب ودب علشان فشخرة كدابة بإنجازات مشاريع لا قيمة لها ولا تسمن ولا تغني من جوع غير بيعة العشوائى لأصول مصر وأرضها.

وکتب جون مصري:"الانتخابات القادمة فى مصر هاتكون الاصعب اولا ازمات عالمية طاحنة ثانياً ازمة اقتصادية صعبة فى مصر ثالثاً الغلاء يأثر على الشعب المصرى ده كله هايخلي الانتخابات القادمة حقيقة وصعبة انهى هايكون اختيارك ايه".

وغرد "سامح الاهلي:"يحدث في مصر، العالم كله النفط يتراجع الا مصر، في مصر لاترى المسؤولين الا في غلاء الأسعار فقط، الذهب يتراجع ولكن في مصر يرتفع".

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