إحتدام المنافسة الانتخابية بتركيا واتهامات لواشنطن وموسكو بالتدخل

العالم - خاص بالعالم

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو صرح بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل في الانتخابات الرئاسية؛ وقال صويلو في تصريحات لشبكة سي ان ان التركية؛ إن الرئيس الأميركي جو بايدن قام بتنشيط عناصره في تركيا ليحقق ما فشل في تحقيقه بانقلاب عام 2016. وأضاف إن الولايات المتحدة ما زالت تفقد سمعتها والعالم كله يكرهها.

هذه التصريحات جاءت عقب إعلان المرشح الرئاسي محرم اينجه انسحابه من الترشح بعد أيام من تهديدات بنشر فضائح له عبر منصات التواصل الاجتماعي. فيما وصفه بأنه عملية اغتيال معنوي لشخصه.

وقال سليمان صويلو - وزير الداخلية التركي:"إن الولايات المتحدة الأمريكية تتدخل في هذه الانتخابات. الجميع يعرف ذلك بالفعل، وهذا ما صرح به رئيسها بنفسه. الهجوم على محرم إنجه، من الواضح من أين جاء وكيف تم التنسيق له. واشنطن لا تريد إعادة انتخاب الرئيس التركي الحالي، وتريد رؤية كمال كليتشدار أوغلو في منصب الرئيس، لهذا سيحصل أوغلو على أصوات محرم إنجه، وسيذهب بعض ممن لا تعجبهم استراتيجيتنا إلى الجهة المقابلة بحسب الخطة الأمريكية".

أما الاتهامات لروسيا فجاءت من المنافس الرئيسي لاردوغان؛ كليتشدار أوغلو؛ الذي اتهم موسكو بالوقوف خلف حملة التشويه والابتزاز التي تعرض لها المرشح الرئاسي المنسحب محرم إنجه.

واتهمها بنشر محتوى باستخدام التزييف العميق على وسائل التواصل الاجتماعي؛ وأكد أن لدى حزبه أدلة مادية على ذلك؛ وطلب من السلطات الروسية تغليب التعاون والصداقة؛ على التدخل في العملية الانتخابية التركية لصالح أحد الأحزاب السياسية.

لكن هذه الاتهامات قوبلت ببيان من الكرملين ينفي بشكل قاطع تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية التركية، ووصف المزاعم بأنها زائفة ولفقها كاذبون.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن من نقلوا هذه المزاعم لكلتشدار اوغلو كاذبون وإن روسيا تقدر علاقاتها مع تركيا بشدة.

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