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وكالة الطاقة الدولية..

إنتاج إيران من النفط بلغ 2.65 مليون برميل في مارس

إنتاج إيران من النفط بلغ 2.65 مليون برميل في مارس
الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ١٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن إنتاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية من النفط في شهر آذار/مارس الماضي بلغ 2.65 مليون برميل يوميا، مشيرة إلى أنها أنتجت في شهر شباط/فبراير ذات الكمية أيضا يوميا.

العالم - إيران

في أحدث تقرير شهري نشرته الوكالة فإن 13 بلدا عضوا في منظمة أوبك انتجت في شهر مارس الماضي 29 مليونا و90 ألف برميل يوميا، مما يظهر هبوط إنتاج النفط فيه بمقدار 140 الف برميل يوميا قياسا لشهر فبراير.

ويأتي ذلك في الوقت الذي لم تشهد فيه 8 دول أعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أي تغيير في إنتاجها خلال شهري شباط ومارس الماضيين، وهذه الدول هي إيران والكونغو وغينيا بيساو والغابون والكويت والسعودية والإمارات وليبيا.

وحسب التقرير المذكور فإن 4 دول شهدت هبوطا في نسبة إنتاج النفط، باستثناء فنزويلا التي تعتبر البلد الوحيد الذي شهد زيادة في الإنتاج في شهر مارس قياسا لشهر شباط.

الجدير بالذكر أن الدول التي شهدت هبوطا في إنتاج النفط هي: الجزائر وأنغولا ونيجيريا، فيما تعد كل من إيران وليبيا وفنزويلا مستثناة من خفض إنتاج النفط.

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