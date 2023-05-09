الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣
٠٢:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

اللواء باقري:

إعادة السعودية النظر في علاقاتها مع إيران أعادت دول المنطقة لنهج التقارب

إعادة السعودية النظر في علاقاتها مع إيران أعادت دول المنطقة لنهج التقارب
الثلاثاء ٠٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٢:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري أن إعادة السعودية النظر في علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإحياء هذه العلاقات تعتبر من الدلائل المهمة لعودة المنطقة إلى نهج التقارب، ما أدى إلى فشل مخطط التخويف من إيران في المنطقة.

العالم - إيران

وشدد اللواء باقري الذي يزور سلطنة عمان على رأس وفد عسكري إيراني رفيع المستوى في كلمته التي ألقاها أمام جمع من أساتذة وقادة جامعة العلوم الاستراتيجية في مسقط، على أن دول المنطقة ستتغلب قريبا على الخلافات المصطنعة وعوامل هذه الخلافات.

وأعرب عن بالغ شكره لرئيس جامعة العلوم الاستراتيجية الدفاعية في عمان، وأشار إلى بلورة النظام العالمي الجديد وقال: إن الكثير من المفكرين يؤكدون اليوم توجه العالم نحو نظام عالمي جديد، حيث زعمت أميركا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي قيادة النظام الأحادي وبذلت محاولات كثيرة لتحقيق هذا الهدف، إلا أنها فشلت في ذلك.

واضاف قائلا: إن احدى خصوصيات النظام المعاصر، هي وجود عالم يفتقد إلى العدل ويقوم على أساس فلسفة أن هذا النظام يعتبر صاحب القوة بأنه صاحب الحق، الأمر الذي يتباين مع تعاليمنا الدينية وحتى مع المبادئ الإنسانية.

وأوضح أن الجمهورية الاسلامية الإيرانية أعلنت معارضتها لهذا النهج من التفكير، مؤكدا أنها ترى بأن العدل هو المعيار الأساس لبناء عالم أفضل، إذ أن مراجعة إجمالية لمصير وأسباب انهيار الإمبراطوريات والنظم العالمية السابقة تظهر بأن سبب انهيارها يعود إلى افتقاد العدالة.

وتطرق إلى فشل مشروع اتفاقيات إبراهيم المخزية وقال: إن هدف الإدارة الأميركية من طرح هذا المخطط في المنطقة اليوم، هو استمرار احتلال الكيان الصهيوني وظلمه ضد الشعب الفلسطيني الذي يعاني من هذا الظلم منذ أكثر من ۷ عقود، إلا أننا على يقين أن النصر سيكون حليف الحق.

روابط ذات صلة

اللواء باقري: إيران مستعدة للتعاون مع سلطنة عمان في مكافحة المخدرات

رئيس الاركان الايرانية: التعاون الدفاعي بين ايران وسلطنة عمان يشهد تقدما سريعا

اللواء باقري: توسيع الدبلوماسية الإقليمية والدفاعية من المؤشرات المهمة للدبلوماسية في العالم

باقري: سنبحث في فرص التعاون بين القوات المسلحة الايرانية والعمانية +فيديو

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو... أجواء الحزن تخيم على بيت الشهيد عز الدين المبعد الى غزة منذ عام2011

فيديو/استشهاد فلسطينيين اثنين بقصف إسرائيلي استهدفت سيارة بخانيونس

بالفيديو... مجازر الإحتلال تدفع الفلسطينيين لمطالبة المقاومة بالثأر بكل قوة

اللواء باقري: إعادة السعودية النظر في علاقاتها مع إيران أعادت دول المنطقة لنهج التقارب

المكتب سياسي لــ"أنصارالله" يصدر بيانا بشأن مجزرة العدو الصهيوني في غزة

عد إصلاح الأضرار التي لحقت به جراء العدوان الإسرائيلي.. استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي اعتبارا من فجر الغد