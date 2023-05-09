إعادة السعودية النظر في علاقاتها مع إيران أعادت دول المنطقة لنهج التقارب

العالم - إيران

وشدد اللواء باقري الذي يزور سلطنة عمان على رأس وفد عسكري إيراني رفيع المستوى في كلمته التي ألقاها أمام جمع من أساتذة وقادة جامعة العلوم الاستراتيجية في مسقط، على أن دول المنطقة ستتغلب قريبا على الخلافات المصطنعة وعوامل هذه الخلافات.

وأعرب عن بالغ شكره لرئيس جامعة العلوم الاستراتيجية الدفاعية في عمان، وأشار إلى بلورة النظام العالمي الجديد وقال: إن الكثير من المفكرين يؤكدون اليوم توجه العالم نحو نظام عالمي جديد، حيث زعمت أميركا بعد انهيار الاتحاد السوفيتي قيادة النظام الأحادي وبذلت محاولات كثيرة لتحقيق هذا الهدف، إلا أنها فشلت في ذلك.

واضاف قائلا: إن احدى خصوصيات النظام المعاصر، هي وجود عالم يفتقد إلى العدل ويقوم على أساس فلسفة أن هذا النظام يعتبر صاحب القوة بأنه صاحب الحق، الأمر الذي يتباين مع تعاليمنا الدينية وحتى مع المبادئ الإنسانية.

وأوضح أن الجمهورية الاسلامية الإيرانية أعلنت معارضتها لهذا النهج من التفكير، مؤكدا أنها ترى بأن العدل هو المعيار الأساس لبناء عالم أفضل، إذ أن مراجعة إجمالية لمصير وأسباب انهيار الإمبراطوريات والنظم العالمية السابقة تظهر بأن سبب انهيارها يعود إلى افتقاد العدالة.

وتطرق إلى فشل مشروع اتفاقيات إبراهيم المخزية وقال: إن هدف الإدارة الأميركية من طرح هذا المخطط في المنطقة اليوم، هو استمرار احتلال الكيان الصهيوني وظلمه ضد الشعب الفلسطيني الذي يعاني من هذا الظلم منذ أكثر من ۷ عقود، إلا أننا على يقين أن النصر سيكون حليف الحق.