إقبال دولي كبير على الاستثمار في قطاع النقل البحري الإيراني

العالم - إيران

وقال بذرباش في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الدولي الرابع عشر للسواحل والموانئ والمنشآت البحرية، أن النقل البحري سيدر عوائد على إيران أكبر من عائدات النفط نظرا للمكانة الجغرافية الفائقة الحساسية لإيران ووجود أكثر من 5800 كيلومتر من السواحل التي توفر فرصا هائلة.

وأشار بذرباش إلى خطط الحكومة الإيرانية لتطوير المدن الساحلية وربط المحافظات الداخلية بالمحافظات الساحلية قائلا: في هذه الأيام نتلقى عروضا عديدة من الدول الأخرى بسبب وجود الموانئ الإيرانية التي تكمل حلقة ممرات شمال – جنوب و شرق – غرب، وإن دول منطقة بحر قزوين والخليج الفارسي ترغب في الاستفادة من ممرات الترانزيت الإيرانية.

كما أعلن بذرباش أن عقد بناء خط سكك الحديد بين مدينتي رشت وآستارا الإيرانيتين (المطلتين على بحر قزوين) سيوقع الأسبوع القادم وستبدأ مراحل التنفيذ، موضحا أن جزءا من الاستثمارات في هذا المشروع ستقوم بها روسيا وأن استكمال هذا المشروع سيزيد من أهمية ممر شمال – جنوب في تسهيل المواصلات والنقل والترانزيت.

وشدد الوزير بذرباش أن هناك أواصر جديدة تتبلور بين دول المنطقة ستؤدي إلى ظهور أقطاب كبيرة وجديدة وأن الدول التي ستحتل مكانة كبيرة في هذه الأقطاب هي التي تمتلك قدرات في مجال صناعة البحر واقتصاد البحر.

وأكد بذرباش: نظرا لمناوئة الأعداء لنا لا نكشف عن إنجازات إيران في الترانزيت أمام وسائل الإعلام بل نعلن فقط 30 بالمئة مما يحصل، ونسعى لتتفوق عائداتنا من الترانزيت على عائداتنا من النفط .

وتابع: أعلننا فقط 30 بالمئة من أنباء الاتفاقيات مع الدول الأخرى في مجال النقل السككي والجوي والبحري والبري تحاشيا وتجنبا لأذى الأعداء .