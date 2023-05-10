السودان.. أصوات الانفجارات تهز الهدنة

العالم - السودان

لا تزال كلمة الفصل للسلاح والرصاص في شوارع الخرطوم، في ظل غياب أرضية للتفاهم بين الجيش وقوات الدعم السريع.

أهالي ام درمان استيقظوا على أصوات الانفجارات ونيران المدفعية الثقيلة، وحدّة الاشتباكات ارتفعت في شمالي الخرطوم بحري.

قوات الدعم السريع اتهمت الجيش باستهداف عدد من المباني المدنية والأحياء السكنية والمصانع والمؤسسات الخاصة، ما أدی الى إصابة ومقتل عدد من المدنيين.

أما الجيش فقال ان الموقف العملياتي مستقر في كل ولايات السودان الثماني عشرة، سوی بعض مناطق العاصمة التي اتهم الدعم السريع بارتكاب أعمال عدائية وإجرامية فيها.

وفي هذه الأثناء، باتت عمليات النهب والسرقة عنوانا رئيسيا للأزمة في السودان، وهو ما تطرقت إليه منظمات دولية. فقد أدانت منظمة الأمم المتحدة نهب مجمع رئيسي لبرنامج الأغذية العالمي في العاصمة الخرطوم، مؤكدة تأثر وكالات الأمم المتحدة وجميع شركائها في المجال الإنساني بأعمال النهب في السودان.

ودعت المنظمة الأممية إلى ضرورة حماية واحترام العاملين في المرافق الإنسانية بما في ذلك المستشفيات دون أن تتهم أي طرف محدد.

وفي خضم تردي الأوضاع المعيشية وانقطاع العديد من الخدمات الأساسية أعلنت المنظمة الدولية للهجرة تضاعف عدد النازحين داخل السودان ليصل إلى أكثر من سبعمائة ألف، وسط تحذيرات من أن السودان على شفا كارثة إنسانية.

وبالرغم من استفحال الوضع سوءا وفشل الالتزام باتفاقات الهدنة المتكررة بين الطرفين المتحاربين، إلا أن الآمال لاتزال منعقدة على محادثات جدة التي بدأت السبت الماضي، حيث أعلنت السعودية أن المحادثات 'ستستمر أياماً'، للوصول إلى 'وقف فعال لإطلاق النار'.

لكن مصادر دبلوماسية سعودية تقول أن وقفا دائما لإطلاق النار ليس مطروحا على الطاولة، فكل جانب يعتقد أنه قادر على حسم المعركة.