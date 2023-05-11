مجلس حقوق الانسان يصوّت لتعزيز مراقبة الإنتهاكات بالسودان

العالم - خاص بالعالم

الموافقة جاءت بفارق ضئيل. ثمانية عشر عضوا صوتوا لصالح القرار بينما عارضه خمسة عشر عضوا مع امتناع أربعة عشر آخرين عن التصويت، من أصل الأعضاء السبعة والاربعين في المجلس.

القرار يدعو إلى وضع حد للعنف الناتج عن الصراع، كما يمنح خبير الشؤون السودانية بالأمم المتحدة مزيدا من الصلاحيات لمراقبة وتوثيق التقارير عن الانتهاكات، مقترح كان تم تخفيفه لكسب مزيد من الدعم.



رغم معارضة السودان وبعض الدول للقرار؛ الخرطوم رأت أن الصراع شأن داخلي سوداني، وان ما يقوم به الجيش السوداني واجب دستوري على عاتق جميع الجيوش في العالم. ودعت إلى حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية، واصفة الاجتماع بالمتسرع، لأنه لم يحظى بتأييد أي دولة أفريقية أو عربية.

معارضة، كشف عن أسبابها دبلوماسي أفريقي، بأن ضغوطا عربية مورست لمعارضة التصويت، تخوفا من أن يعرض ذلك محادثات السلام بين الجيش وقوات الدعم السريع الجارية في جدة السعودية للخطر.



محادثات قال مصدر من الوساطة السعودية إنها أحرزت تقدما، وإن من المتوقع التوصل الى اتفاق على وقف إطلاق النار قريبا،

أمل يبدو متعارضا مع الواقع، الذي اشترط فيه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان انسحاب قوات الدعم السريع من المراكز الخدمية في العاصمة الخرطوم، كما تتنافي مع اعلان الجيش بدء مرحلته الأخيرة للسيطرة على الخرطوم بحري.

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