ما رأيكم بتجدد العدوان على غزة ورد المقاومة بالصواريخ؟

العالم – ما رأيكم

ويشدد هؤلاء على فشل مخطط نتنياهو في الاستفراد بحركة الجهاد الإسلامي وإبعاد حركة حماس حيث كان ينوي إحداث فتنة فلسطينية من خلال ذلك.

ويؤكدون أن معادلة نتنياهو هذه قد أسقطتها وحدة فصائل المقاومة وأسقطتها غرفة العمليات المشتركة وأسقطتها الصواريخ التي انطلقت إلى الأراضي المحتلة.

وفيما يشير هؤلاء أن نتنياهو يريد أن يرسم معادلة جديدة، حذروا من أن دخول المعركة إنما ليس نزهة وليس هو من ينهي المعركة.. فالعدو يبدأ المعركة لكنها تنتهي بشروط المقاومة.. وعلى نتنياهو دفع الثمن.

كما يؤكد محللون سياسيون أن الاحتلال قد خرق التهدئة من خلال مجزرة قتل قيادات حركة الجهاد والمدنيين، ولذلك كانت مشروعية الرد عليه، مشددين على أن زعزعة الأمن والاستقرار لدى الدولة اليهودية ستكون لها تداعياتها على الهجرة والاستيطان كراوافد أساسية لقوة دولة الاحتلال.

فما رأيكم:

كيف يقرأ تجدد العدوان على غزة ورد فصائل المقاومة بالصواريخ وصولا لتل أبيب؟

هل اتخذت المقاومة قرار الرد بعد التشاور بين مختلف الفصائل في غرفة العمليات المشتركة؟

ما أهمية حصول الرد على إجماع وطني فلسطيني موحد وإعلان حماس جهوزيتها لرد الاحتلال بقوة؟

هل سقطت خطة الاحتلال بالاستفراد بحركة جهاد الإسلامي وفصلها عن بقية فصائل القطاع؟