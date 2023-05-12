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السودان يؤكد انه يحافظ على اتفاقه مع روسيا حول القاعدة البحرية

السودان يؤكد انه يحافظ على اتفاقه مع روسيا حول القاعدة البحرية
الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

صرح السفير السوداني محمد الغزالي التيجاني سراج بأن التطورات الأخيرة في السودان لن تؤثر على الاتفاق حول إنشاء مركز لوجيستي للأسطول الروسي على البحر الأحمر في السودان.

العالم-السودان

وقال السفير , في معرض رده على سؤال حول إمكانية تأجيل الخطط لإنشاء المركز أو إعادة النظر فيها، إن “هذه المسألة قد نوقشت خلال زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للسودان في فبراير”.

وتابع أن “الصعوبة تتمثل في أن الاتفاق يجب أن يصادق عليه مجلس تشريعي، لكنه لم يتشكل بعد. ولا يوجد برلمان لدينا الآن، لأن السودان لا يزال في مرحلة انتقالية، وعندما ستنتهي ستكون لدينا حكومة منتخبة بإمكانها إحالة هذا الاتفاق إلى البرلمان للمصادقة عليه”, حسبما نقل موقع اخبار السودان.

وردا على سؤال ما إذا كانت الأحداث الحالية ستؤثرعلى ذلك، قال السفير: “لا، هذا لن يؤثر على الاتفاق. ربما ستؤجل المواعيد لأن التسوية السياسية في السودان يجب أن تستأنف من أجل إتمام عملية الانتقال الديمقراطي”.

يذكر أن روسيا والسودان اتفقا في ديسمبر عام 2020 على إنشاء مركز لوجيستي للأسطول الروسي على ساحل البحر الأحمر.

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