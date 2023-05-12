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النخالة يؤكد استمرار الصمود حتى تتوقف الاعتداءات..

امير عبداللهيان يدين العدوان الصهيوني على غزة ويشيد بمقاومة الفلسطينيين

امير عبداللهيان يدين العدوان الصهيوني على غزة ويشيد بمقاومة الفلسطينيين
الجمعة ١٢ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٨ بتوقيت غرينتش

أجرى وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان" إتّصالاً هاتفياً بالأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني "زياد النخالة" اليوم الجمعة بحثا فيه آخر التطورات السياسية والميدانية في فلسطين والعدوان الوحشي على قطاع غزة من قبل الكيان الصهيوني.

العالم- ايران

وفي هذه المباحثات الهاتفية أدان وزير الخارجية الإيراني بشدة عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة والاغتيالات الهادفة لقادة حركة الجهاد الإسلامي واستهداف الأحياء السكنية وقتل الأبرياء الفلسطينيين، خاصة النساء والأطفال، والانتهاك الواضح لحقوق الإنسان من قبل هذا الكيان المزيف.

وأشاد أمير عبداللهيان في هذا الاتصال الهاتفي بالمقاومة البطولية للشعب الفلسطيني والفصائل الجهادية بوجه هذه الاعتداءات.

بدوره أبلغ الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تحياته الحارة إلى قائد الثورة الإسلامية الايرانية وإيران حكومةً وشعباً، ووصف الأوضاع الميدانية للمقاومة بالممتازة.

وأكد استمرار الصمود بوجه عدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة حتى تتوقف الاعتداءات وقبول شروط المقاومة من قبل هذا الكيان الغاصب.

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النخالة يؤكد استمرار الصمود حتى تتوقف الاعتداءات.. امير عبداللهيان يدين العدوان الصهيوني على غزة ويشيد بمقاومة الفلسطينيين

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