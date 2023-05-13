السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣
٠٥:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

تطور إيجابي في الرد على العدوان الصهيوني + فيديو

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

بيروت (العالم) 2023.05.13 – أكد أمين عام التجمع العالمي لدعم خيار المقاومة د.يحيى غدار أنه رغم الخسارة التي تحملتها حركة الجهاد الإسلامي في قياديها، لكن الفراغ يمتلىء بشكل تام، ونرى تطوراً إيجابياً في الرد على العدوان الصهيوني كل يوم أكثر من قبل.

العالم فلسطين

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" قال يحيى غدار: إن هذه معركتنا، وهي ليست فقط لمحور المقاومة والأمة العربية والإسلامية بل هي أيضا معركة أحرار العالم، ولذلك مصير هذه المعركة له دور استراتيجي في مستقبل أي عمل تحرري.

ولفت إلى أن: الذي يحدث وهو ليس مستغربا بل هو منتظر، أن الشعب الفلسطيني ينتفض أينما كان، وباتت غزة القاعدة وشعلة النار، حيث تنتصر بكل المعارك، فيما الذي يقوم به نتنياهو هو الكذب الكبير بعد كل معركة حيث يكذب على المستوطنين.

وأضاف: هذه هي الصورة دائما، حيث نرى بأن الانتصار دائما يكون للفصائل الفلسطينية، وعلى رأس هذه الفصائل الفصيل المستهدف أي حركة الجهاد، لأنها تؤمن إيمانا مطلقا بأنها مع تحرير كل فلسطين وإزالة هذه الغدة السرطانية، فإذاً هي العدو الحقيقي الأكثر مستهدفا من كل الفصائل الفلسطينية.

وأشار إلى أن: حركة الجهاد مرتاحة جدا مع كل الخسارة التي تقع في قياديها، ولكن الذي تبين -وهذا شيء مهم جدا وهو يربك العدو الصهيوني- أنه عندما تكون هناك خسارة لقائد نرى بأن ليس هناك فراغ، ويمتلىء الفراغ بشكل تام، وتكون النتائج ممتازة، ونرى تطوراً إيجابياً بالرد على العدوان الصهيوني كل يوم أكثر من قبل.

وفيما ذكّر بأن الرد حتى وصل إلى مستوطنات القدس، أوضح يحيى غدار أن: عملية الردع تنتصر الجهاد الإسلامي بها بدماء الشهداء، لأن الرد ليس فقط على تل أبيب، بل على مستوطنات القدس أيضاً، وهذه رسالة قوية جدا من حركة الجهاد الإسلامي.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

الاحتلال يواصل عدوانه على غزة والمقاومة ترد...ارتفاع عدد الشهداء إلى 33

معركة "ثأر الأحرار" تدخل يومها الخامس.. غزة لن ترفع الراية البيضاء

فشل جهود الوساطة لوقف إطلاق النار بين غزة وإسرائيل

الاحتلال يستهدف منزلًا لعائلة الشهيد بهاء أبو العطا شرق غزة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد...سرايا القدس تكشف عن صاروخ "براق 85"

ارتقى..و هو يعمل في ارضة، الشهيد محمد ابو طعيمة

تطور إيجابي في الرد على العدوان الصهيوني + فيديو

لليوم الخامس على  التوالي... الاحتلال يواصل عدوانه على غزة والمقاومة ترد...ارتفاع عدد الشهداء إلى 33

أيهما الافضل لترطيب الجسم..الماء أو الحليب؟

بريطانيا ترسل صواريخ كروز لنظام كييف والسويد تفاجئ "فاغنر"