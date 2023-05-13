شاهد.. هكذا أعلنت صنعاء تضامنها مع غزة

العالم - خاص بالعالم

المشاركون في الوقفات اكدوا تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني إزاء ما يتعرض له من جرائم يومية من قبل العدو الإسرائيلي.

ودانت بيانات صادرة عن الوقفات ما يرتكبه الاحتلال الصهيوني من جرائم بحق الشعب الفلسطيني الحر في قطاع غزة، مؤكده دعم وتأييد ما قامت به المقاومة الفلسطينية من قصف صاروخي لردع الكيان المحتل.



وفي السياق ذاته، استنكر المواطنون المشاركون في الوقفات ما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم ومجازر مروعة باستهداف طيرانه للأحياء السكنية في قطاع غزة، مؤكدين جهوزيتهم للدفاع عن القضية الفلسطينية بالمال والسلاح والرجال.

ودعا المشاركون أبناء الأمة العربية والإسلامية إلى اتخاذ مواقف جادة وصادقة إزاء ما يتعرض له أبناء فلسطين من جرائم اسرائيلية، وتقديم الدعم الكامل للمقاومة الفلسطينية بكل الوسائل، مدينين صمت المجتمع الدولي ووموقف الامم المتحدة المتخاذل، وطالب المشاركون الشعوب بالخروج في تظاهرات حاشدة في كل مكان من اجل الضغط على العدوان الاسرائيلي.

وبالتزامن زار اعضاء المجلس السياسي الاعلى وقادة الاحزاب السياسية اليمينية، مكتب حركة الجهاد الاسلامي في صنعاء واعلنوا تضامنهم وتنديدهم بالعدوان الارهابية الاسرائيلي.