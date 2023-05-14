نائب لبناني: 75 عاما من الاغتصاب والاحتلال والتشريد وبقيت فلسطين سيدة الأرض

العالم- لبنان

كما بقيت وستبقى قضية العرب المركزية رغم التخلي والخيانات واتفاقات الذل والعار وتطبيع دول عربية مع عدو الأمة الكيان الغاصب.

فاضاف حجيري: "الشعب العربي بقي وفيا لفلسطين ونضال شعبها، عدوا لعدو امته، وهي قضية كل أحرار وشرفاء العالم، بقيت حية متوقدة يُحمل مشعل نضالها وثورتها جيلا بعد جيل.

وقال إن الشعب الفلسطيني مرت عليه نكبات متتالية، فمأساة شعبنا كثيرة، مجازر ومذابح واجتياحات السفاحين الصهاينة المجرمين المحتلين الغاصبين ومعهم قوى الغرب الاستعماري بقيادة الشر الأكبر أميركا، وبتغطية ورعاية ما يسمى زورا بالمجتمع الدولي، ملايين العرب قضوا واستشهدوا وشردتهم العدوانية الصهيونية الإجرامية القائمة على الاحتلال ولعق الدم العربي دون ان ترتوي.

وتابع اليوم الاحد في تصريح: في ذكرى النكبة، كثيرة هي آلامنا لكن أكثر منها آمالنا، لا بل أكثر منهما ثقتنا بإستعادة فلسطين، وقوى المقاومة مصممة على ذلك، وستقاتل حتى تنتصر إرادة شعبنا، وبثأر الأحرار ستعود الأرض السليبة وستتحرر فلسطين وستقام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وختم الحجيري: إن شعباً صامداً صابراً يقاتل باللحم الحي وبإرادة فولاذية، ومقاومة بطلة باسلة سينجزان التحرير في الحرب الكبرى التي ننتظرها، وما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة، وإننا نهنئ المقاومة الفلسطينية على الإنتصار في المعركة الأخيرة وفرض شروطها على العدو الصهيوني.