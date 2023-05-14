الاحتلال ارتكب جريمة كبرى في غزة سعياً وراء ترميم صورته

العالم - إيران

وخلال كلمة ألقاها اليوم الأحد في المؤتمر الدولي لذكرى النكبة الفلسطينية، صرّح ممثل حركة الجهاد الإسلامي في إيران "ناصر ابوشريف" بأن: الصهاينة اصبحوا يقولون الآن إنه إذا استمر المسار الحالي للكيان الصهيوني والذي يواجه عدة تحديات وتهديدات فإن انهياره مؤكد لا محال منه.

وفي إشارة له إلى التحديات والتهديدات الجدية التي يواجهها الكيان الصيهوني اعتبر أبوشريف تراجع القوة والهيمنة الأميركية على المستوى العالمي بأن له تأثير خارجي على مشاكل الكيان الصهيوني وبالتالي تراجع علاقته بأميركا كحليف وصديق.

وتابع أبوشريف في هذ السياق أنه وفي المقابل فقد أدى تعزيز ونمو محور المقاومة في المنطقة واستقرار ووحدة الشعب الفلسطيني إلى تسريع تراجع هذا الكيان الغاصب.

وأوضح أبوشريف أن: الكيان الصهيوني خاض العديد من الصراعات مع فصائل المقاومة الفلسطينية، لكنه شهد مؤخراً العديد من الانتكاسات والتراجع وهذا أمر مهم يجب أخذه بعين الاعتبار.

ولفت ممثل حركة الجهاد الإسلامي في إيران إلى أن الكيان الصهيوني ارتكب جريمة كبرى بحق سكان قطاع غزة في معركته الأخيرة سعياً وراء ترميم صورته الردعية المتآكلة أمام ضربات المقاومة واستعادة ماء وجهه في الساحة الداخلية الإسرائيلية ولصرف الرأي العام عن الاحتجاجات الحاشدة ضد تل أبيب.

وفي النهاية أشار إلى أن: فصائل المقاومة الفلسطينية أطلقت خلال 5 أيام 1300 صاروخا على الكيان الصهيوني والتي وصلت إلى المدن المهمة لهذا الكيان ومنها تل أبيب، والواضح هذه المرة أن الكيان الصهيوني لم يتمكن من تحقيق أي من أهدافه.

ويُذكر بأن المؤتمر الدولي للذكرى الخامسة والسبعين ليوم النكبة - الذكرى السنوية لتأسيس الكيان الصهيوني المزيف - عقد هذا العام تحت عنوان "من عار النكبة إلى مقاومة اليوم" بحضور نشطاء سياسيين و ممثلي حركات وفصائل محور المقاومة في حديقة متحف الدفاع المقدس في طهران.