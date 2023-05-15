أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الاثنين 15 مايو 2023

كيهان ..

"إسرائيل" تذعن لشروط المقاومة الفلسطينية لوقف إطلاق النار بعد تلقيها ألفا وخمسمائة صاروخ

عصر ايرانيان ..

سرايا القدس .. صواريخ المقاومة إنهمرت كالمطر على الصهاينة ردا على جريمة الكيان بغزة

اطلاعات ..

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي يثمن دور إيران وحزب الله في دعم المقاومة الفلسطينية

قدس ..

أجواء ترقب بتركيا إنتظارا للنتائج النهائية للإنتخابات الرئاسية والبرلمانية وسط تضارب الأنباء حولها

ارمان امروز ...

حلف شمال الأطلسي الناتو يجري مناورات عسكرية بأستونيا قرب الحدود مع روسيا

ابرار ..

تقارير إستخبارية بريطانية تتحدث عن إنسحاب القوات الروسية من جنوب باخموت , وموسكو تنفي بشدة

ارمان ملي ..

تفاقم أجواء التوتر بشبه الجزيرة الكورية , وسيؤول تجري تجربة على صاروخ موجه

جوان ..

وزير الخارجية أمير عبد اللهيان.. أمريكا مازالت تواصل إرسال رسائل لإيران عبر وسطاء

جام جم ..

قائد الدفاع الجوي بالجيش .. المسيرات الإيرانية الصنع هي الأقوى والأكثر كفاءة في العالم

خراسان ..

رئيس الوزراء الباكستاني المعزول عمران خان يدعو لتظاهرات وإضرابات شاملة ضد الحكومة ..

سياست روز ..

فرنسا تشهد مسلسل إستقالات واسعة النطاق في صفوف الشرطة والأمن تنديدا بالظروف المعيشية

جمهوري اسلامي ..

وزير الأمن الصهيوني بن غفير يدعو للقيام بعمليات عسكرية واسعة ضد المدن الفلسطينية بالضفة

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الاثنين

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جام جم ..

صحيفة جام جم كتبت في مقالها ( المقاومة تفرض شروطها على الصهاينة )..اضطر الكيان الصهيوني للاذعان لشروط المقاومة في غزة بشأن وقف اطلاق النار في اطار وساطات مصرية بعد خمسة ايام من المعارك .

المقاومة ردت على الجريمة الإرهابية الصهيونية الأخيرة في غزة بإطلاق نحو ألف وخمسمائة صاروخ وقذيفة على أهداف بفلسطين المحتلة.

الصواريخ الفلسطينية اجبرت الصهاينة على الهرع للملاجئ لتثبت ضعف وفشل نظم الدفاع الجوي الصاروخي في الكيان من القبة الحديدية الى مقلاع داوود مقابل صواريخ المقاومة .

ان الكيان خضع لشروط المقاومة بعدم استهداف المناطق السكنية ووقف محاولاته الارهابية لاغتيال شخصيات وقيادات فلسطينية .

في الواقع اراد الكيان عبر جريمته الارهابية الاخيرة بغزة العودة لسيناريو اغتيال قادة بفصائل المقاومة وخاصة اغتيال قيادات بحركة الجهاد الاسلامي , كما خطط نتنياهو عبر الجريمة الاخيرة لتحويل انظار الداخل بفلسطين المحتلة من الصراع السياسي المحتدم الى اجواء التصعيد مع غزة, الا ان المقاومة قلبت كل مخططاته راسا على عقب.

سياست روز ..

حول الازمة الاوكرانية كتبت صحيفة سياسة روز في مقالها متسائلة ( ما الذي يريد زيلنسكي ؟) .. تحركات وتصريحات الرئيس الاوكراني فلودومير زيلنسكي الاخيرة وزيارته لالمانيا وايطاليا ولقائه مع بابا الفاتيكان , طرحت تساؤلات عن هدفه من وراء كل ذلك خاصة في ظل اجواء الترقب بشأن هجوم اوكراني مضاد محتمل.

يبدو أن مايريده زيلنسكي اليوم إيجاد أرضية مناسبة لبدء الهجوم الأوكراني المضاد الذي طال الكلام والتكهنات حوله.

وبعبارة اخرى يحاول زيلينسكي دفع الدول الغربية لا الى زيادة وتسريع دعمها العسكري فحسب بل يحاول اقناعها بان ضرورات الاستعداد لهذا الهجوم المضاد تحتم تسليح الجيش الاوكراني بصواريخ ومدفعية بعديدة المدى. في الواقع ربما يخطط زيلنسكي بنقل نار الحرب لعمق الاراضي الروسية ومثل هذا الاحتمال بات مطروحا وهذا ما كشفت عنه صحف امريكية نقلا عن تقارير سرية للبنتاغون.

ان اية نقلة كهذه في الحرب الاوكرانية ستؤدي الى نتائج كارثية بكل معنى الكلمة لاوكرانيا.

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها ( مسار مشترك بين بايدن ونتنياهو)..ما حدث في قطاع غزة على مدى الايام الاخيرة الماضية من تصعيد صهيوني وحشي يعكس وجود مسار مشترك يخدم رؤية للرئيس الامريكي بشأن القضية الفلسطينية ورؤية لنتنياهو ترتبط بالداخل بفلسطين المحتلة .

إن بايدن يدفع عبر وساطات إقليمية حركتي حماس وفتح نحو مصالحة لتشكيل دولة فلسطينية على جزء من التراب الفلسطيني في هذا السياق اعطى بايدن الضوء الاخضر عمليا لنتياهو لتصعيد الاجواء ضد القوى والفصائل الفلسطينية التي ترفض تقطيع اوصال فلسطين لصالح الصهاينة, ومن هنا راى نتنياهو ان الفرصة سانحة لاستهداف غزة بالتزامن مع شن جيش الكيان لهجمات واقتحامات بمدن الضفة ضد القوى والجماعات الفلسطينية المسلحة.

نتياهو حاول عبر ذلك تحويل انظار الداخل بفلسطين المحتلة نحو اجواء التصعيد للتعتيم على الصراع الداخلي ولإسكات الاحتجاجات السياسية ضده . لكن المقاومة اثببت بجدارة قدرتها على التصدي لهذه السيناريوهات الامريكية الصهيونية.

ابرار ..

صحيفة ابرار سلطت الضوء على التطورات في الساحة الباكستانية , وكتبت في تقريرها ( عمران خان يدعو لتظاهرات شاملة )..لم يخفف قرار المحكمة العليا في باكستان باطلاق سراح رئيس الوزراء المعزول عمران خان بكفالة بعد اعتقاله من قبل الجيش , من غضب الشارع الباكستاني الذي يشهد اعمال عنف ..

عمران خان دعا أنصاره بمجرد إطلاق سراحه لتوسيع دائرة التظاهرات والإضرابات ضد حكومة شهباز شريف.

ان باكستان تشهد تصاعدا خطيرا لاجواء العنف من اضرام حرائق وغلقٍ لشوارعَ رئيسية بالمدن باطارات مشتعلة ، وهناك احداث بمهاجمة مراكز للشرطة ايضا . الحكومة هددت باتخاذ اجراءات حازمة لمواجهة اجواء العنف والفوضى.ان عمران خان يطرح بهذا الموقف رؤيته الداعية لاجراء انتخابات مبكرة يأمل في ان تعيده للسلطة .

كيهان..

في الشان الفلسطيني كتبت صحيفة كيهان في مقالها ( "إسرائيل" تذعن لوقف إطلاق النار ) ..ان ماحدث على مدى خمسة ايام معارك بين المقاومة بغزة والكيان الصهيوني , جسَّد نجاح حركة الجهاد الاسلامي في تركيع العدو الصهيوني وتلقينه درسا قاسيا الامر الذي فجر اجواء فرح احتفالية بغزة والضفة ولبنان ايضا .

خبراء إستراتيجيون بتل أبيب قالوها بصارحة إن الكيان هزم تماما في حرب غير متكافئة مقابل قوى المقاومة الفلسطينية بغزة.

والذي حدث في الواقع هو ان حركة الجهاد الاسلامي امطرت الكيان بنحو الف وخمسمائة صاروخ وقذيفة الامر الذي دفع الاف المستوطنين الصهاينة للنزوح من مستوطنات حزام غزة , كما دفعت صواريخُ المقاومة الصهاينةَ للهرع للملاجئ .

ان المقاومة فرضت شروطها بشأن وقف اطلاق النار وتتضمن وقف العدو الصهيوني لهجماته على المناطق السكنية ووقف تدمير البنى التحتية بغزة ووقف محاولاته الارهابية لاغتيال قيادات بالمقاومة .

ان اسراع الكيان بقبول هذه الشروط يكشف عمق فشله وعجزه.