القبض على ثلاثة عناصر إرهابية في بغداد وكركوك

العالم- العراق

وذكر بيان للاستخبارات تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استناداً لمعلومات استخبارية دقيقة تأشرت لدى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية عن وجود عناصر إرهابية هربت من مناطق سكناها الى مناطق أخرى للتخفي عن أعين الأجهزة الاستخبارية، تم تشكيل فرق لمراقبة ومتابعة تحركاتهم".

وجاء في البيان"بعد اكتمال المعلومات نفذت العمليات حيث أنتجت القبض على متهم في محافظة بغداد هرب من محافظة نينوى، وتم القبض على متهم آخر شمال شرق بغداد ارتكب جرائم إرهابية أبرزها الهجوم على القوات الأمنية وزرع عبوة ناسفة لاستهداف ابن عمه خلال السنوات السابقة، كما ألقي القبض على عنصر آخر في كركوك والذي يعمل على تزويد عصابات داعش الإرهابية بمعلومات عن تحركات القوات الأمنية".

وأشار الى أن "الواجبات نفذت استناداً لأوامر قضائية واتخذت جميع الإجراءات القانونية".