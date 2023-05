نكبة فلسطين.. في ذكراها الخامسة والسبعين

العالم - نبض السوشيال

جاءت ذكرى النكبة لهذا العام على وقع انتصار فلسطيني على المحتلين تحقق من خلال عملية "ثأر الأحرار" البطولية ما يعزز ارادة الشعب الفلسطيني بالداخل للصمود والمقاومة وفي الخارج إلى التمسك بحق العودة.

تاتي ذكرى النكبة فيما أكد قياديون فلسطينيون، أن إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية الـخامسة والسبعين جاء على وقع نضال شعبي فلسطيني واعتراف أممي بالرواية التاريخية للشعب الفلسطيني.

ويقول القياديون، إن إحياء الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل والشتات والمخيمات والمهجر وأينما وجد من بقاع الأرض، للنكبة الفلسطينية بعد مرور 75 عاما يؤكد بأن القضية الفلسطينية مهما حاول الكيان الصهيوني، فأنها قضية لا تأبى الاندثار، وأن إحياء هذه الذكرى جاء ايضا على وقع نهوض وطني فلسطيني تشهده فلسطين التاريخية، وعلى وحدة الشعب الفلسطيني على مساحة كل المناطق المتواجد فيها، وعلى إحياء الجمعية العامة للأمم المتحدة لذكرى النكبة في اعتراف واضح وصريح بالرواية التاريخية للشعب الفلسطيني في مقابل الرواية الصهيونية المزيفة.

ويؤكد القياديون في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الشعب الفلسطيني قد وضع قدمه في المسار النضالي الصحيح، لهذا فإن نهاية رواية الاحتلال قد باتت قريبة وطالما أن الشعب الفلسطيني مازال موجودا، فان محاكمة قادة الحركة الصهيونية حتمية.

بدورهم يقول قياديون في حركة حماس، إن غرفة العمليات المشتركة قادة معركة ثأر الأحرار باقتدار ونجاح، وأنها أفشلت الكيان الصهيوني في تحقيق أهدافه من هذا العدوان، وأن حق الشعب الفلسطيني في العودة بعد 75 عاما على النكبة حق مقدس وثابت فرديا وجماعيا، ولا يسقط بالتقادم ولا بالمشاريع الاستيطانية، مشددين على التمسك بالثوابت الوطنية ومنها القدس العاصمة الموحدة الأبدية لفلسطين، وان تحقيق حق العودة بات قاب قوسين أو أدنى.

ويشير قياديون في حركة حماس إلى أن احياء ذكرى النكبة الفلسطينية الـ75 تزامن مع انتصار ثأر الأحرار بالوحدة الوطنية، ووحدة الخندق، والسلاح والمصير، مؤكدا على وحدة الساحات وترابط جبهات المقاومة في مواجهة كيان الاحتلال الاسرائيلي، وانه بعد مرور 75 عاما على النكبة، بالتت القضية الفلسطينية أمام متغيرات إقليمية ومحلية ودولية وكلها تخدم القضية الفلسطينية وتؤكد على اقتراب تحقيق حق العودة وتراجع واندحار المشروع الصهيوني.

75 عامًا على النكبة وقتالنا مستمر حتى انتزاع حقنا الفلسطيني

75 عاما من الاحتلال عنف ، عنصرية ، استغلال ، طرد ، لاجئين ، وحشية ، إرهاب ، قتل ، صمت ، طغيان ، سرقة ، زعزعة الاستقرار وتفكيك البناء والمجازر والتعذيب والسجن 75 عاما من المقاومة

(بيان حركة حماس في الذكرى الـ 75 عاماً على النكبة #النكبة75)

75 عَاماً عِجاف وَ لَكِن سَنكُون بِـ أملِ يَعقُوب وَ بِـ صَبرِ أيوب أنَّنَا سَنعود، سَنعود بِـ نَص الإسرَاء بِـ عَقِيدَةِ الأنفال، سَنعود لأنَّ لَا بَاطِل يَدوم وَلَا حَقّ يَزول..

