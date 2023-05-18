وقفة احتجاجية في المغرب تضامناً مع فلسطين وتنديداً بالتطبيع

العالم - خاص بالعالم

بين نهاية أسبوع وبداية آخر، بعزم وحزم، لفَّ ساحاتِ العاصمة وجاراتها، ببعد أو بقرب: وشاح فلسطين.



أماسٍ وعشايا غطتها أعلام فلسطين، وأصوات تعالت، صدحت، بشعار الدعم للفلسطينين في الذكرى السابعة والخمسين للنكبة، وللغزين على سبيل المؤازرة والتنديد بما عاشوه من ليال تحت القصف.

نقابيون، جمعويون، سياسيون وحّدهم صوت واحد. لا سنّ ولا انتماء أخلفهم عن ساعة تضامن دقت.



ودعوة"الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع"، للوقوف بقلب ثلاثين حاضرةٍ، على أرض ميادينها، لباها المئات، تخط الوصفَ قوائم هذا التآلف الحقوقي.

إدانة، حملتها لافتات رُفعت شرقا وغربا، في الشمال أو الجنوب، وسيل تضامن أرسل على أكف كلمات خطها مغاربةٌ لفلسطنيين.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...