أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الأربعاء 17 مايو 2023

قدس ..

الأمم المتحدة تشهد مراسيم خاصة بذكرى يوم النكبة لأول مرة رغم معارضة أمريكا

كيهان ...

العالم يشهد تظاهرات مناهضة للكيان الصهيوني وجرائمه الوحشية بمناسبة يوم النكبة ..

سياست روز ..

هلع البيت الأبيض بواشنطن من تطور العلاقات الدفاعية بين إيران وروسيا ..

جام جم ..

مارثون الإنتخابات الرئاسية بتركيا مستمر لجولة ثانية, وأنقرة وإسطنبول صوتتا لصالح منافس أردوغان

خراسان ..

الإنتخابات الرئاسية التركية تدخل جولة ثانية, والإنتخابات البرلمانية تصب لصالح تحالف أردوغان

جمهوري اسلامي ..

تعثر مفاوضات جدة بين طرفي النزاع بالسودان , وإستهداف سفارتي السعودية والأردن بالخرطوم

جوان ..

البلدان العشرة الأعضاء في منظمة جنوب شرقي آسيا "آسيان " تقرر التخلي عن التعامل بالدولار

اطلاعات ..

أوكرانيا تتحدث عن إسقاط ستة صواريخ فرط صوتية وطائرات مقاتلة روسية

ايران ..

روسيا ترد على الهجوم الأوكراني الواسع على باخموت بقصف مكثف بالصواريخ والمسيرات لكييف

ابرار ..

حركة أنصار الله تنذر التحالف السعودي بإستئناف ضرباتها بحالة تنصله من إلتزاماته

ارمان امروز ..

رافائل غروسي لايستبعد إحتمال إستئناف المفاوضات الخاصة بإحياء الإتفاق النووي

ارمان ملي ..

البرلمان الليبي يصادق على إقالة رئيس الوزراء فتحي باشاغا من منصبه

أهم مقالات الصحف الايرانية اليوم الأربعاء

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اطلاعات ..

صحيفة اطلاعات كتبت عن الانتخابات التركية في مقالها( نظرة من زاوية أخرى ).. لم يستطع ايٌّ من المرشحينَ الرئاسيينَ الثلاثة في الانتخابات التركية الحصول على حد النصاب اللازم من الاراء للفوز بالمنصب الرئاسي وبذلك ستشهد تركيا جولى ثانية من الانتخابات الرئاسية بين اردوغان ومنافسه مرشح المعارضة كمال كليتشدار اوغلو بعد ايام .لكن الامر يختلف بالنسبة للانتخابات البرلمانية حيث فاز تحالف الجمهور بزعامة اردوغان بالاغلبية النسبية .

إن فوز تحالف الجمهور بالإنتخابات البرلمانية سيعطي أردوغان الأفضلية في الجولة الثانية من السباق الرئاسي.

فالناخب التركي المؤيد لكليشدار اوغلو سيشعر بالاحباط بشأن وجود اغلبية برلمانية مؤيدة لاردوغان على اعتبار ان هذا الواقع سيقيد كليشدار اوغلو عمليا في حالة فوزه ووصوله للمنصب الرئاسي .

جام جم ..

في مقالها الذي يحمل عنوان (عقبات غربية بطريق السلام باليمن )..كتبت صحيفة جام جم ..انتعشت الامال بشأن احتمال انهاء الحرب باليمن وعودة السلام الى ربوع هذا البلد بعد تبادل الرياض وصنعاء اسرى الحرب وتوصل الجانبين لاتفاق مبدئي بشأن مواصلة المفاوضات ووقف اطلاق النار والحد من الحصار المفروض على اليمن ودفع مرتبات الموظفين من العائدات النفطية, ولكن يبدو ان هذا المسار الايجابي يصطدم بعقبات جدية ..

صنعاء حذرت من مماطلات التحالف السعودي في مجال العمل بتعهداته وذلك تحت وطأة ضغوط وعقبات أمريكية وبريطانية.

حركة انصار الله اليمنية لوحت باحتمال استئناف القتال وتوجيه ضربات استراتيجية مرة اخرى للتحالف االسعودي في حالة اصراره على مواصلة تجاهل ماتم التوصل اليه من تفاهمات بشأن الهدنة والحد من الحصار , مشيرة لانتهاكات التحالف لوقف اطلاق النار بشكل مستمر ولمواصلته الحصار الظالم على اليمن .والواقع القت صنعاء بالكرة في ملعب التحالف السعودي وحمَّلته مسؤولية عرقلة جهود السلام.

جمهوري اسلامي ..

في الشأن السوداني كتبت صحيفة جمهوري اسلامي في تقريرها, (تعثر مفاوضات جدة بين طرفي النزاع بالسودان ) ..تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بشأن مسؤولية قصف الاحياء السكنية ومهاجمة سفارات البلدان الاجنبية ومن بينها سفارتا السعودية والاردن بالخرطوم .

إن إستمرار المعارك بين الجيش وقوات الدعم بالخرطوم يعكس واقع تعثر المفاوضات الجارية بين الطرفين بوساطة سعودية بجدة.

ان مفاوضات جدة لم تحرز في الواقع اية نتائج واقعية الى حد الان الامر الذي عزز المخاوف من عدم جدية الطرفين في التوصل لاتفاق لوقف الحرب , ان الاتفاق المبدئي بشأن وقف استهداف المناطق السكنية وتوفير ممرات آمنة لخروج المدنيين من مناطق القتال واخرى لايصال المساعدات بقيت مجرد حبر على ورق .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في الشأن الاوكراني في مقالها ( جولة زيلنسكي الأوروبية لأغراض التسلح )..اوكرانيا مقبلة على تصعيد اكبر واكثر خطورة للمعارك بين الجيش الاوكراني والقوات الروسية , كل ذلك وسط اجواء ترقب حول هجوم اوكراني مضاد محتمل واسع النطاق.

زيلنسكي حث قادة فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا في جولته الأوروبية على تسريع الدعم العسكري لأوكرانيا وتزويدها بأسلحة نوعية.

مايريده الرئيس الاوكراني في الواقع هو صواريخ ابعد مدى وطائرات مقاتلة ونظم دفاع جوي اكثر تطورا ودبابات , وبالطبع حصل على وعود بتسريع الدعم العسكري خاصة من بريطانيا التي تتجاهل اية ملاحظات وتحفظات بشأن تزويد الجيش الاوكراني بصواريخ متطورة ترى موسكو انها تشكل تهديدا للامن القومي الروسي .

روسيا حذرت بريطانيا من خطر الانزلاق في خطط وتهديدات تحمل تهديدات وجوديا لها . وترى موسكو ان الناتو يضع كل ثقله باوكرانيا لاستنزاف الجيش الروسي وينزلق بتسارع بالحرب الاوكرانية .

كيهان ..

حول الاوضاع في باكستان كتبت صحيفة كيهان في تقريرها (إعتصام لمناهضي خان مقابل المحكمة العليا).. بعد التظاهرات الغاضبة لانصار رئيس الوزراء المعزول عمران خان والحافلة بالعنف واضرام الحرائق واغلاق الشوارع باطارات مشتعلة , يبدو ان القوى السياسية المناهضة لخان قد قررت النزول للشارع بدورها الامر الذي يجر لمصادمات ومواجهات دامية بين الطرفين ..

مناهضو عمران خان يتهمون القضاء بالتساهل مع خان ويطالبون بإعادة إعتقاله ومحاكمته وإدانته على خلفية إتهامات فساد مالي.

ان ما يحدث مؤشر على عزم حكومة شهباز شريف المدعومة من الجيش الحيلولة دون استخدام الشارع كورقة ضغط سياسي لتحقيق هدفه باجراء انتخابات برلمانية مبكرة يراهن على نتائجها للعودة للسلطة.