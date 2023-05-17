العثور على جثث 9 مهاجرين غير نظاميين غرب تونس

العالم-تونس

وقال المتحدث الرسمي باسم محكمة القصرين رياض النويوي لوكالة الصحافة الفرنسية إن الجثث عثر عليها خلال الأيام الأخيرة في منطقة "حيدرة" (غرب الوسط) و"يتم عرضها على الطبيب الشرعي" لمعرفة أسباب الوفاة.

وأكد النويوي أن "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" -وهي منظمة غير حكومية تتابع ملف المهاجرين- ذكرت في بيان أمس الثلاثاء أن المهاجرين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء و"ماتوا بسبب البرد والعطش والإرهاق".

ويتوافد مهاجرون غير نظاميين وغالبيتهم من أفريقيا جنوب الصحراء عبر الحدود التونسية الجزائرية، سعيا للهجرة عبر البحر من السواحل التونسية -وبالخصوص من محافظة صفاقس- نحو السواحل الايطالية.