شاهد.. ما يميز قمة جامعة الدول العربية في جدة؟

العالم - خاص بالعالم

وقال "باطرفي" في حديث مع قناة الاخبارية، إن موضوعات متشعبة ستطرح في هذه القمة منها الموضوع اليمني والسوداني وكل الملفات التي طرأت على المنطقة بعد ما يسمى بالربيع العربي، والمؤامرة الكونية على المنطقة.

وأضاف، أن العالم بانتظار ما تنتهي به هذه القمة لأن المخرجات ستكون ذات أهمية كبيرة على المنطقة باسرها.

وحول حوضر سوريا في القمة قال الاستاذ في جامعة الملك فيصل، إن سوريا تمتع بموقع جيو سياسي وتاريخي مهم المنطقة العربية، لذا تعد في قلب المنطقة العربية وفي تقاطع الطرق لكل الحلول السياسية والتعاون الاقتصادي والأمني فيها، مشيرا الى أن حفظ السيادة السورية على كافة اراضيها من أهم اولويات القمة العربية في جدة.

ورأى باطرفي، ان المصالحة التي حصلت على المستوى المنطقة العربية، والمنطقة بكشل عام ستساهم في حلحلة المفات المشاكل في المنطقة.

ايران دولة شقيقة وجارة وجزء من نسيج المنطقة

وحول تأثير عودة العلاقات بين الرياض وطهران، قال الاستاذ بجامعة ملك فيصل، إن إيران دولة شقيقة وجارة وهي جزء من نسيج المنطقة، وتربطها مع الدول العربية علاقات تاريخية لذا عودة العلاقات ستشكل فارقا في المشهد السياسي بالمنطقة.

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هذا ووصل عدد من رؤساء الدول العربية، إلى مدينة جدة السعودية للمشاركة في القمة العربية الثانية والثلاثين المقررة اليوم الجمعة. بينهم الرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ولرئيس الوزراء العراقي محمد السوداني ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي. وهذه أول مشاركة للرئيس السوري بشار الأسد في القمة العربية منذ العام 2010.