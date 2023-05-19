جماهير حاشدة تشارك في مهرجان 'ثأر الأحرار' بغزة

العالم- فلسطين

وتوافد عشرات الآلاف من الفلسطينيين بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة في ساحة الكتيبة بمدينة غزة للمشاركة الفاعلة في تأبين الشهداء القادة الذين تم اغتيالهم خلال معركة "ثأر الأحرار" وهم الشهيد القائد جهاد الغنام والشهيد القائد خليل البهتيني والشهيد القائد طارق عز الدين والشهيد القائد إياد الحسني والشهيد القائد أحمد أبو دقة والشهيد القائد علي غالي والشهيد القائد علي الأسود الذي اغتيل في سوريا قبل عدة أسابيع والشهيد القائد خضر عدنان وثلة طويلة من الشهداء الأبطال الذي قضوا في معركة "ثار الأحرار".

ورفع المشاركون صور الشهداء ورايات الجهاد الإسلامي وطالبوا المقاومة الفلسطينية وفي المقدمة منها سرايا القدس بالانتقام للشهداء الأبطال.

وتقدم الحضور قادة الفصائل الفلسطينية وعوائل الشهداء الذين ارتقوا في معركة ثأر الأحرار.

وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خميس الهيثم، أن الاستعدادات لمهرجان ثأر الأحرار تجري على قدم وساق بجهود جبارة تليق بالجماهير الكبيرة.

وقال الهيثم، إن "هذا الحفل يأتي تكريما للشهداء الأكرم منا جميعا، وتخليدا لتضحياتهم".

وعن رسالة المهرجان، أضاف أن "الرسالة الكبرى من المهرجان هو التعبير عن تقدير الجهاد الإسلامي ووفائها لتضحيات الشعب الفلسطيني، والالتفاف الجماهيري حول خيار المقاومة".

وشدد القيادي على أن حركة الجهاد الإسلامي "لن تتخلى عن الشعب الفلسطيني الذي سار معها في أحلك الظروف"، والذي يقوم اليوم بتأكيده على المقاومة واحتضانه لها، وأن مخططات العدو قد فشلت أمام تحدي الجماهير "وستبرهن الجماهير الكبيرة اليوم على عطائهم ومساندتهم للمقاومة".