نتنياهو يجتمع بحكومته في نفق تحت الأقصى وتحذيرات فلسطينية

العالم - خاص بالعالم

ففي خطوة تصعيدية جديدة اجتمع رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو بأعضاء حكومته في نفق تحت المسجد الأقصى المبارك، وذلك بعد ساعات قليلة من اقتحام أحد وزرائه باحات المسجد الشريف.

نتنياهو وخلال الاجتماع قال ان عقد جلسة الحكومة بهذا المكان يمثل رسالة للرد على الخطاب الأخير لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي أكد فيه أنه لا علاقة لغير المسلمين بالمسجد الأقصى.

كما شدد نتنياهو على ما اسماه وحدة القدس مضيفا ان حكومته التي تواجه احتجاجات داخلية واسعة يجب أن تستمر بتركيبتها الحالية من أجل ما اسماه أمن إسرائيل ووحدة القدس.

هذا كما صادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على تخصص نحو سبعة عشر مليون دولار لميزانية حفر الأنفاق تحت حائط البراق والبلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة.

الى ذلك تواصلت ردود الافعال الفلسطينية والعربية والاسلامية على الاعتداءات الاسرائيلية الاخيرة وقالت الرئاسة الفلسطينية ان الاجتماع وكذلك الاقتحام الذي نفذه وزير الامن في كيان الاحتلال المتطرف بن غفير لساحات المسجد الأقصى يعد اعتداء سافر ستكون له تداعيات خطيرة.

من جهتها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن الشعب الفلسطيني لن يترك المسجد الأقصى وحيدا واصفة الاقتحام الذي نفذه بن غفير برفقة مجموعة من المستوطنين بـ"الهمجي".

مضيفة ان هذه الخطوات محاولة لتزوير هوية مدينة القدس، وهو ما يشكل عدوانا صارخا على الشعب الفلسطيني والامة العربية الاسلامية.



هذا بينما قالت حركة الجهاد الإسلامي ان العدوان في القدس سيغير كل الحسابات، ولا سبيل لمواجهته سوى بالمقاومة، وتصعيدها.



وفي السياق نفسه دانت العديد من الدول العربية والاسلامية هذه الاعتداءات وقالت في بيانات منفصلة ان اقتحام بن غفير للأقصى المبارك وانتهاك حرمته خطوة استفزازية مدانة وانها خطوة تصعيدية خطيرة ومرفوضة وتمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي.

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