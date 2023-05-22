استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الصهيوني في نابلس

العالم - خاص بالعالم

مخيم بلاطة مع قبل بزوغ الفجر وقبل ان يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت المخيم بسيارات الإسعاف تساندها قوات إسرائيلية أخرى على أبواب المخيم.

في اللحظة الأولى ثلاثة من الشهداء ارتقوا بالرصاص قبل ان تتحول ازقة المخيم الى ساحة حرب حقيقية بين المقاومين والقوات الإسرائيلية.

شهود عيان اكدوا ان الاحتلال الإسرائيلي أعاق وصول سيارات الإسعاف الى تواجد المصابين، بينما عملت قوات أخرى على تدمير عدد من المنازل الفلسطينية في المخيم بدعوى اكتشاف مصانع للمتفجرات فيها .

ما ان بزغ الفجر حتى اعلن الاضراب العام في مدينة نابلس التي استعدت لتشييع الشهداء فتحي رزق وعبد الله حمدان ومحمد زيتون الى مثواهم الأخير.

المشييعون الذين كانوا بالألاف طالبوا المقاومة الفلسطينية بالاستمرار في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والذي بات يزيد من عدوانه في الأرض الفلسطينية إرضاء لمتطرفيه.

السلطة الفلسطينية من جهتها ادانت من جديد العدوان الإسرائيلي مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للفلسطينيين.

ما كان يضاف الى ما سبق والمجموع غير النهائي المئات من الفلسطينيين شهداء منذ بداية العام والمعركة يزداد اوارها .

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