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إيران ترد على التهديدات الإسرائيلية ومزاعمها.. بريطانيا، قوات خاصة تنفذ عمليات سرية في الخارج

إيران ترد على التهديدات الإسرائيلية ومزاعمها.. بريطانيا، قوات خاصة تنفذ عمليات سرية في الخارج
الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول اكد نائب رئيس لجنة الامن القومي في البرلمان الايراني ابراهيم عزيزي ان تهديدات الكيان الاسرائيلي تجاه بلاده لم تحمل اي اهمية ولن تؤثر على مسيرة ايران النووية

العالم - بانوراما

كما فند رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي مزاعم كيان الاحتلال الاسرائيلي بشأن بناء طهران موقعا نوويا جديدا معتبرا اياها تأتي للتغطية على الفشل في ادارة شؤونها الداخلية.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: ما كشفته مصادر بريطانية أن القوات الخاصة البريطانية شاركت في عمليات سرية دون علم البرلمان في تسع عشرة دولة خلال الاعوام الاثنتي عشرة الماضية.

وبحسب صحيفة الغارديان الانجليزية فإن القوات النخبوية البريطانية ويتم إرسالها من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع للقيام بهذه المهام دون اي اعلان من قبل الحكومة.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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