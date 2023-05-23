موت ودمار.. هذا ما خلفته عملية الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس

العالم - فلسطين

وكانت مواجهات عنيفة شهدتها ازقة مخيم بلاطة أدت أيضا الى إصابة عدد من الفلسطينيين وتدمير عدد من المنازل بدعوى استخدامها لتخزين المتفجرات.

هذا واكد شهود عيان ان الاحتلال الإسرائيلي أعاق وصول سيارات الإسعاف الى تواجد المصابين، بينما عملت قوات أخرى على تدمير عدد من المنازل الفلسطينية في المخيم بدعوى اكتشاف مصانع للمتفجرات فيها .

المشييعون الذين كانوا بالألاف طالبوا المقاومة الفلسطينية بالاستمرار في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والذي بات يزيد من عدوانه في الأرض الفلسطينية إرضاء لمتطرفيه. كما واعلن امس الاضراب العام في مدينة نابلس.

هذا واكد الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة أن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا ومقدساتنا، لن تبقى دون رد، وهو ما يثبته شعبنا ومقاومته دوماً، كما تؤكد الجبهة أن إجراءات الاحتلال الهمجية بحق مدننا وقرانا ومخيماتنا، والاقتحامات المتواصلة لمدن الضفة ما هو إلا دليل على عجزه وارتباكه أمام ضربات مقاومة شعبنا، وعملياتها النوعية والمتصاعدة، والممتدة في كل أنحاء الضفة.