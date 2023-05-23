شاهد..إعتقال سائق شاحنة صدم "حواجز أمنية " قرب البيت الأبيض

العالم - الأميركيتان

وذكر مسؤول الاتصال بجهاز الخدمة السرية أنتوني غوليلمي على "تويتر" أنَّه "لم تحدث إصابات لأي من أفراد الخدمة السرية أو موظفي البيت الأبيض، ولا يزال سبب التصادم وكيفية حدوثه قيد التحقيق".

وأعلنت الخدمة السرية إغلاق بعض الطرق وممرات المشاة.

وقال جهاز خدمة الأمن الأميركي "إن السائق "على الأرجح" هاجم الحواجز الأمنية بشكل متعمد".

وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ فيتو ماغيولو: "كل الوحدات تقف على أهبة الاستعداد لمساعدة رجال إنفاذ القانون في أي شيء يحتاجونه في تحقيقاتهم".

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن متحدث باسم الشرطة قوله "إن شرطة مترو واشنطن ساعدت وكالات أخرى في مكان الحادث".

وأفادت قناة "فوكس 5" الإخبارية التلفزيونية أنه "تم إخلاء فندق "هاي آدمز" القريب"، وفقا لوكالة "رويترز".

وعرض تلفزيون "واشنطن" التابع لقناة "سي بي أس" لقطات فيديو حية لشاحنة متوقفة بجانب صف من الأعمدة الفولاذية وضباط إنفاذ القانون يرتدون الزي الرسمي وهم يقتربون من السيارة.

وفتح روبوت يتم التحكم فيه عن بعد الباب قليلًا ليكشف عن دمية ولكن ليس هناك شحنة أخرى واضحة.

وأفاد تلفزيون "واشنطن" نقلًا عن شهود عيان أنه بعد الاصطدام في البداية اصطدم السائق بالحواجز مرة ثانية.

وعثر رجال الأمن على علم نازي وأشياء أخرى في الشاحنة، التي عرف أنها مستأجرة.