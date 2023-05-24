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شاهد.. الإيرانيون يحتفلون بذكرى تحرير خرمشهر

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

يحتفل الايرانيون اليوم بذكرى تحرير مدينة خرمشهر، جنوب غربي البلاد، حيث تمكنت القوات الايرانية في الـ24 من مايو أيار عام 1982 من تحرير المدينة التي احتلتها قوات نظام حزب البعث العراقي إبان الحرب المفروضة على البلاد، عام 1980، والتي دامت ثماني سنوات.

العالم - مراسلون

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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