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شاهد.. الرسالة الايرانية التي اعطت اثرها الكبير لدى قادة الاحتلال

السبت ٢٧ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

ابدت اوساط العدو الاسرائيلي قلقاً كبيراً من انجاز ايران العسكري بعدما كشفت عن صاروخ خيبر الاستراتيجي الذي يبلغ مداه الفي كيلومتر، الذي يصب في زيادة قدرة الردع الايراني ضد الكيان المحتل بحسب اعلام العدو.

واكد المتخصص بالشأن الاسرائيلي حسن حجازي، ان هناك مراقبة ومتابعة صهيونية بشكل دائم وحثيث لتطورات الصواريخ الايرانية بهذا المستوى.

واعتبر في حديث لقناة العالم خلال برنامج "غياهب الكيان" ان الاحتلال الاسرائيلي يدرك ان هذا النوع من الصواريخ الجديدة يعطي الجانب الايراني المزيد من القدرة على المناورة في اي مواجهة مقبلة، وان صاروخ خيبر مع ما يحمله من مميزات القدرة على التوجيه والقدرة على اختراق الدفاعات الجوية الصهيونية، يمثل تقدماً ايرانياً ملحوظاً على هذا المستوى، ورسالة واضحة لكيان الاحتلال، بان ايران قادرة على الرد، والرد المؤذي الذي سيصل الى اهدافه، ليس من قرب الحدود العراقية الايرانية باتجاه فلسطين المحتلة، بل من عمق الاراضي الايرانية، وهذا ما يعطي هامشاً اضافياً للجانب الايراني في استعمال قدراته، مشيراً الى ان هذه الرسالة اعطت اثرها الكبير بدون شك على المستوى الصهيوني في ظل التهديدات التي يطلقها قادة الاحتلال.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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