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إصابة فلسطينيين بإختناقات في مواجهات مع الإحتلال غرب نابلس

إصابة فلسطينيين بإختناقات في مواجهات مع الإحتلال غرب نابلس
الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، مساء أمس السبت خلال مواجهات مع قوات الاحتلال غرب نابلس.

العالم- فلسطين

وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بنابلس، إصابة 15فلسطينيا جراء استنشاق الغاز خلال المواجهات المندلعة مع الاحتلال في بلدة برقة غرب المدينة.‏

واندلعت مواجهات مع الاحتلال عقب مسيرة حاشدة خرجت من أراضي برقة شمال غرب نابلس، احتجاجا على قرار حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" القاضي بعودة المستوطنين لأراضي القبيبات، موقع مستوطنة "حومش" المخلاة.

وأكد المشاركون على رفضهم لقرارات الاحتلال لإعادة المستوطنين إلى حومش، مشددين على فلسطينية الأرض ورفضهم لعودة المستوطنين لأراضيهم على جبل القبيبات.

ووقع وزير حرب الاحتلال"يوآف جالانت"، الأسبوع الماضي، رسميا على قرار يسمح للمستوطنين بالعودة لمستوطنة "حومش" المخلاة جنوب جنين، بعد 18 عاما من إخلائها.

وأصدر "يوآف جالانت" تعليماته لجيش الاحتلال بالسماح للمستوطنين بالعودة لمستوطنة "حومش" شمال الضفة الغربية، بعد أسابيع من مصادقة كنيست الاحتلال على إلغاء قانون الانسحاب من 4 مستوطنات هذه المنطقة.


يشار إلى أن قوات الاحتلال أخلت عام 2005 مستوطنة "حومش" بالتزامن مع اندحارها من قطاع غزة، لكنها أبقت على موقع المستوطنة كمنطقة عسكرية مغلقة، ومنعت الأهالي من استعادة أو استصلاح أو زراعة أراضيهم الموجودة ضمن حدود المستوطنة.

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