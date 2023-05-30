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البرهان يهدد باستخدام"قوة مميتة"ضد الدعم السريع

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:١٥ بتوقيت غرينتش

يبدو ان الحرب في السودان لا تزال مستمرة وافق الحل او الهدوء او الجلوس على طاولة الحوار على اقل تقدير بعيدة المنال حاليا، وهو ما يمكن استنتاجه من تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة عبد الفتاح البرهان، الذي تفقد قواته.

العالم - خاص بالعالم

واكد من بين الحشود العسكرية ان القوات المسلحة ستقاتل حتى اخر جندي لكي تعيش البلاد في امان وسلام.

واضاف ان القوات المسلحة تقود هذه المعركة نيابة عن شعبها، وانها لم تستخدم قوتها المميتة بعد، لكنها ستضطر إلى ذلك إذا لم ينصع العدو لصوت العقل.

نيران المعارك لا تزال تسمع في العاصمة الخرطوم بالرغم من تمديد الهدنة بين طرفي النزاع، حيث سمع دوي انفجار عنيف وسط تحليق للطائرات الحربية في جنوب المدينة.

وبرغم هذه الخروقات الا ان حدة الاشتباكات هدأت عن قبل بصورة كبيرة، وتمديد الهدنة لمدة خمسة ايام لاقى ترحيبا كبيرا من الدول الراعية له وهي السعودية والولايات المتحدة.

حيث اعتبر مكتب الشؤون الأفريقية التابع لوزارة الخارجية الأميركية ان تمديد الهدنة سيوفر الوقت لمزيد من المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية.

المراقبون يرون ان الهدنة الهدف الرئيسي منها هو تهيئة الظروف نحو اتفاق دائم لوقف اطلاق النار، بين الجيش وقوات الدعم السريع ثم تهيئة الارضية نحو اتفاق ينهي الخلاف بين الجانبين.

الا ان حدة المعارك والتصريحات تؤكد ان هذا الامر لا يزال بعيد المنال، بسبب تشبث كل طرف بمواقفه ويسعى لاي انجاز على الارض يتم استغلاله في المفاوضات السياسية، وبسبب عدم قدرة اي طرف على الحسم العسكري، فيبدو ان المفاوضات ستبقى بين الاخذ والرد.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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