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مصدر أمني: لا وجود لعناصر حزب الله خلال قصف العدو محيط دمشق

مصدر أمني: لا وجود لعناصر حزب الله خلال قصف العدو محيط دمشق
الإثنين ٢٩ مايو ٢٠٢٣ - ٠٣:٥٨ بتوقيت غرينتش

أكدت مصادر أمنية لبنانية مطلعة عدم وجود أي من عناصر حزب الله اللبناني في المواقع التي استهدفتها الصواريخ الاسرائيلية منتصف ليل أمس الأحد.

وبحسب موقع "العهد نيوز اللبناني" فقد نفت المصادر وجود خسائر بشرية جراء الغارات العدوانية الاسرائيلية، واقتصرت الخسائر على الماديات التي لحقت بمركز طبي وممتلكات للمواطنين في منطقة عقربا بريف دمشق.

وكانت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قد شنت قبيل منتصف الليلة الماضية، عدوانا استهدف محيط العاصمة السورية دمشق، تصدت له الدفاعات الجوية السورية.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر عسكري، قوله: إن “العدو الإسرائيلي نفذ عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق”، مضيفة “تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.

وأشارت الوكالة إلى أن الخسائر جراء الغارة اقتصرت على الماديات.

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