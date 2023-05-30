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أخذ أخذ مقاسات منزلين..

عشرات الاصابات والاختناقات باقتحام الاحتلال مخيم 'عسكر' شرقي نابلس

عشرات الاصابات والاختناقات باقتحام الاحتلال مخيم 'عسكر' شرقي نابلس
الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

أصيب نحو 46 مواطنا بالرصاص والرضوض والاختناق، فجر اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم عسكر شرق نابلس.

العالم - فلسطين المحتلة

وافادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، نقلا عن مصادر أمنية قولها، بأن قوات كبيرة اقتحمت مخيم عسكر وداهمت منزل الشهيد حسن قطناني وأخذت مقاساته، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في شارع الاتحاد منطقة الجبل الشمالي، وأخذت مقاسات منزل الشهيد حسام سليم، وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأكد مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، أن طواقم الإسعاف تعاملت مع نحو 46 إصابة خلال اقتحام نابلس، واحدة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وأخرى سقوط و44 حالة اختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع.

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