انتهاء اجتماع لأطراف تحالف إدارة الدولة في بغداد دون بيان توضيحي

العالم - لبنان

وافاد مراسل قناة العالم الاخبارية من بغداد الزميل نويد بهروز، بعدم صدور بيان او توضيح رسمي من الاجتماع؛ لكن مصادر كردية مطلعة أوضحت، أن "الإطار التنسيقي قدم مقترحات جديدة بشأن التعديلات التي أجريت على المواد المتعلقة بحصة الكرد في الموازنة بينها تسليم 400 ألف برميل من النفط يوميا لشركة سومو وفي حال عدم استئناف الصادرات عبر تركيا يجب على الاقليم تسليم النفط لبغداد و الحكومة الاتحادية تقرر كيفية التصرف بالنفط المُنتج".

وبحسب تلك المصادر، "طرح الاطار التنسيقي فكرة فتح حساب في وزارة المالية لواردات منطقة كردستان العراق، و"مازالت سلطة الصرف محل جدل بين الجانبين".