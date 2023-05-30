الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣
٠٤:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

عُقد بمنزل وزير الخارجية فؤاد حسين..

انتهاء اجتماع لأطراف تحالف إدارة الدولة في بغداد دون بيان توضيحي

انتهاء اجتماع لأطراف تحالف إدارة الدولة في بغداد دون بيان توضيحي
الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

انتهى قبل قليل اجتماع لأطراف تحالف إدارة الدولة، الذي عقد في منزل وزير الخارجية فؤاد حسين في بغداد، والذي دام نحو ساعتين.  

العالم - لبنان

وافاد مراسل قناة العالم الاخبارية من بغداد الزميل نويد بهروز، بعدم صدور بيان او توضيح رسمي من الاجتماع؛ لكن مصادر كردية مطلعة أوضحت، أن "الإطار التنسيقي قدم مقترحات جديدة بشأن التعديلات التي أجريت على المواد المتعلقة بحصة الكرد في الموازنة بينها تسليم 400 ألف برميل من النفط يوميا لشركة سومو وفي حال عدم استئناف الصادرات عبر تركيا يجب على الاقليم تسليم النفط لبغداد و الحكومة الاتحادية تقرر كيفية التصرف بالنفط المُنتج".

وبحسب تلك المصادر، "طرح الاطار التنسيقي فكرة فتح حساب في وزارة المالية لواردات منطقة كردستان العراق، و"مازالت سلطة الصرف محل جدل بين الجانبين".

روابط ذات صلة

حكومة كردستان العراق توافق على تصدير النفط عبر شركة سومو

رئيس الوزراء العراقي يصل إلى اربيل

زيارة رئيس الوزراء العراقي لكردستان من أجل تصفير الملفات العالقة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالصور.. عشاق الامام الرضا (ع) يتوجهون لزيارته مشيا على الاقدام

الحكم بإعدام 23 عنصرا من "داعش" في ليبيا

مقتل 4 اشخاص بينهم أمني اسرائيلي سابق بانقلاب قارب في ايطاليا

الصين ترفض طلب أمريكا لعقد اجتماع بين وزيري دفاع البلدين

أفريقيا الوسطى تبحث مع مسكو بناء قاعدة عسكرية روسية في أراضيها

احذر من المواد البلاستيكية المعاد تدويرها الملامسة للأغذية