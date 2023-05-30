شاهد.. اشتعال حرب المسيرات بين أوكرانيا وروسيا

العالم - خاص بالعالم

مسؤولون روس قالوا إن طائرات مسيرة أصابت عددا من المباني جنوب وغرب موسكو مما تسبب في أضرار طفيفة دون وقوع إصابات خطيرة فيما اكدوا ان انظمة الدفاع الجوي اسقطت عدة طائرات مسيرة لدى اقترابها من العاصمة.

وفيما يجري الحديث عن مشاركة عشرات المسيرات بالهجوم على موسكو قالت وزارة الدفاع الروسية ان نظام كييف شن هجوما إرهابيا بثماني طائرات مسيرة على منشآت في مدينة موسكو، مؤكدة اسقاط جميعها. واوضحت ان ثلاثة منها جرى اسقاطها بواسطة أجهزة التشويش الإلكتروني فيما جرى تدمير الخمس المتبقية في مقاطعة موسكو بواسطة نظام الدفاع الجوي.

استهداف موسكو يأتي في وقت تشن فيه روسيا هجوما واسعا بالطائرات المسيرة والصواريخ على كييف يعد الثالث خلال24 ساعة ما اسفر عن سقوط قتلى واصابات.

اوكرانيا اعلنت تدميرَ أكثرَ من عشرين طائرة مسيّرة في هجوم جوي روسي على العاصمة كييف وقال المسؤولون الاوكرانيون ان الهجوم كان هائلا ومن اتجاهات مختلفة وعلى عدة مراحل.

وسبق ذلك هجوم ليلي مماثل استهدف كييف ما اسفر عن انفجارات عدة في انحاء كثيرة من المدينة، فيما انطلقت صفارات الانذار في العاصمة ومناطق اخرى لتحذير السكان من غارات جوية.

وكانت كييف تعرضت الاثنين لقصف روسي مكثف بالصواريخ والطائرات المسيرة في وضح النهار، ما اثار حالة من الذعر في صفوف السكّان الذين هرعوا إلى الملاجئ ومحطات المترو للاحتماء منه.