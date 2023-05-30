'عملية إرهابية'.. بوتين يعلق على الهجوم الأوكراني بطائرات مسيرة على موسكو

العالم - روسيا

وجاء تصريح الرئيس الروسي اليوم تعليقا على الهجوم بواسطة طائرات مسيرة تم الثلاثاء وطال منشآت مدنية في العاصمة موسكو.

ومن أبرز تصريحات الرئيس الروسي:

قال بوتين معلقا على هجوم الطائرات المسيرة على موسكو: "إن هدف تلك الضربات هو "ترهيب" السكان، وهذه عملية إرهابية ونحن واجهنا كهذه الهجمات في سوريا على الرغم من أن حجم العاصمة الروسية لا يقارن مع المدن السورية".

وأضاف: أن أنظمة الدفاع الجوي عملت بشكل طبيعي وبكفاءة أثناء الهجوم الإرهابي بالطائرات المسيرة مؤكدا على أن القوات الروسية تهاجم البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا فقط خلافا لكييف التي تهاجم أهدافا مدنية كما أكد بوتين تدمير روسيا للمقر الرئيسي للاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

وأشار بوتين الى "من يحكم الإقليم الذي يسمى أوكرانيا في السنوات الأخيرة أشخاص مرتبطون بمصالح الغرب والذين أسسوا نظاما معاديا لروسيا،كما "الناتو" خدع روسيا بتعهداته عدم التمدد نحو الشرق وحاول ضم أوكرانيا.

وتابع:بصرف النظر عما تقوله موسكو سيبحثون عن المذنبين في روسيا، إلا أننا لا نستخدم تلك الوسائل التي يستخدمها "كبار الشخصيات" في أوكرانيا.

وتعرضت العاصمة الروسية صباح اليوم لهجوم بواسطة طائرات بدون طيار، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن كييف حاولت مهاجمة موسكو بـ8 طائرات مسيرة، وأكدت أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدميرها كلها.

من جهته أكد الكرملين، أن الهجوم الذي تم دليل على ضرورة مواصلة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.