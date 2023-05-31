كوريا الشمالية تكشف سبب تحطم قمر الاستطلاع العسكري

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أطلقت بيونغ يانغ الصاروخ مع القمر الصناعي العسكري للاستطلاع ماليغيونغ-1 في الساعة 6:27 صباحًا بالتوقيت المحلي (21:27 بتوقيت غرينتش يوم الثلاثاء)، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية.

كيف تحطم الصاروخ؟

حدثت المشكلة عندما فشل اشتعال المرحلة الثانية من محرك الصاروخ. وبعد انفصال المرحلة الأولى، فشل اشتعال محرك المرحلة الثانية، مما تسبب في فقدان الصاروخ للدفع وسقوطه في بحر الصين الأصفر، وفقًا للتقرير.

وقالت وكالة الفضاء في كوريا الشمالية إنها ستتخذ تدابير علمية وفنية عاجلة للتحقيق وتصحيح المشاكل في صاروخ القمر الصناعي وستنفذ الإطلاق التالي في أقرب وقت ممكن بعد إجراء اختبارات مختلفة، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام.

سبب تحطم الصاروخ

قال المتحدث باسم وكالة الفضاء في كوريا الشمالية إن الحادث يعتقد أنه ناجم عن عدم وجود موثوقية واستقرار لنظام المحرك الجديد المطبق في صاروخ شوليما-1 وعدم استقرار الوقود المستخدم، وفقًا لما ذكرته الوكالة.

وأضاف المتحدث أن العلماء والمهندسين والخبراء يتخذون إجراءات ملموسة لمعرفة سبب الحادث.

وفي وقت سابق، صباح اليوم، قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت ما تزعم أنها "مركبة إطلاق فضائية" جنوبا، بعد أن كشفت عن خطتها للإطلاق في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عن عملية الإطلاق دون الخوض في التفاصيل وفي انتظار مزيد من التحليل، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وأبلغت كوريا الشمالية اليابان والمنظمة البحرية الدولية بخطتها لإطلاق قمر صناعي بين 31 مايو/آيار و 11 يونيو/حزيران على الرغم من الانتقادات الدولية بأنها تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر أي إطلاق باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

ويمثل إطلاق الصاروخ أول استفزاز من نوعه لكوريا الشمالية منذ أن أطلقت ما زعمت أنه صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز هواسونغ -18 في 13 أبريل/نيسان.

وأجرت كوريا الشمالية العشرات من عمليات الإطلاق التجريبية للصواريخ منذ بداية عام 2022. وقالت بيونغ يانغ إن الأنشطة العسكرية لكوريا الشمالية جاءت ردا على "استفزازات" كوريا الجنوبية وحلفائها - الولايات المتحدة واليابان.