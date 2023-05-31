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سوريا تدين بأشد العبارات استهداف 'اوكرانيا' لموسكو بالطائرات المسيرة

سوريا تدين بأشد العبارات استهداف 'اوكرانيا' لموسكو بالطائرات المسيرة
الأربعاء ٣١ مايو ٢٠٢٣ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

أدانت سوريا بـ"أشد العبارات قيام النظام الأوكراني بالطائرات المسيرة على موسكو"، مؤكدة "ثقتها بقدرة الأصدقاء في روسيا على لجم مثل هذه الاعتداءات الإجرامية، والدفاع عن حرمة الأراضي الروسية وسلامتها".

العالم - سوريا

ونقلت وكالة "سانا" السورية عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية: "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات قيام النظام الأوكراني بشن عدوان بالطائرات المسيرة على موسكو، والذي يشكل تصعيداً كبيراً في العدوان الأطلسي على روسيا الاتحادية، ويمثل تهديداً جدياً للأمن والاستقرار الدوليين".

وأضاف المصدر: "سورية تعرب عن تضامنها المطلق مع الأصدقاء في روسيا الاتحادية، وهي على ثقة بقدرتهم على لجم مثل هذه الاعتداءات الإجرامية السافرة لنظام كييف، واتخاذ كافة الإجراءات للدفاع عن حرمة الأراضي الروسية وسلامة مواطنيها".

وتعرضت العاصمة الروسية صباح أمس لهجوم بواسطة طائرات دون طيار، وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن كييف حاولت مهاجمة موسكو بـ 8 طائرات مسيرة، تمكنت الدفاعات الجوية الروسية من تدميرها كلها.

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