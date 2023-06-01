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وزير الخارجية يتوجه الى جنوب افريقيا للمشاركة في اجتماع "اصدقاء بريكس"

وزير الخارجية يتوجه الى جنوب افريقيا للمشاركة في اجتماع
الخميس ٠١ يونيو ٢٠٢٣ - ٠٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

غادر وزير خارجية جمهورية ايران الاسلامية حسين امير عبداللهيان الى كيب تاون بجنوب افريقيا على رأس وفد فجر اليوم الخميس بهدف المشاركة في اجتماع وزراء خارجية "اصدقاء بريكس".

العالم - ايران

وسيعقد جتماع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس في كيب تاون بجنوب إفريقيا اليوم الخميس 1 حزيران /يونيو.

ودعت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا وزراء خارجية الدول المتقدمة لعضوية البريكس، بمن فيهم أمير عبداللهيان ، للمشاركة في اجتماع أصدقاء البريكس.

وأعلنت وزارة خارجية جنوب أفريقيا، أن اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" سيعقد في كيب تاون في الأول من يونيو/حزيران.

وجاء في بيان وزارة خارجية جنوب أفريقيا: "ستستضيف وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في 1 يونيو 2023، في كيب تاون، ويوفر الاجتماع فرصة لوزراء خارجية دول "بريكس" للتفكير في التطورات الإقليمية والعالمية".

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد ذلك، في 2 يونيو، سيعقد أيضًا اجتماع "أصدقاء "بريكس"، والذي دُعي إليه وزراء خارجية 15 دولة من أفريقيا والدول الجنوبية.

مجموعة "بريكس" تجمع البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا وتنوي عدد من الدول الأخرى الانضمام إلى هذه الكتلة الاقتصادية، بما في ذلك ايران.

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وزير الخارجية يتوجه الى جنوب افريقيا للمشاركة في اجتماع "اصدقاء بريكس"

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